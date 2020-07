Les nouvelles soirées de TVE aussi

Les soirées de la télévision espagnole subissent à nouveau un nouveau changement. La chaîne publique a déjà annoncé les nouveaux horaires qui auront désormais ses principaux paris de fiction; une variation qui se produit à peine quelques semaines après que la série a déjà vu leurs heures de départ retardées de quelques minutes. Dans ce cas, tout le changement de bande est motivé par la durée de les épisodes de «Mercado central» car ils durent plus longtemps et par conséquent, le reste des séries émises juste après doit commencer plus tard.

= «Acacias 38», par TVE

A partir de ce lundi 13 juillet à La 1, ‘Mercado central ‘commence à 16h30 (comme cela a été le cas jusqu’à présent) mais il fonctionne jusqu’à 17h20. et pas avant 17h00, comme cela s’est produit ces dernières semaines. La fiction aura 20 minutes de diffusion chaque jour et cédera la place à «Servir et protéger», qui est diffusé de 17h20 à 17h50.. Ainsi, la série produite par Boomerang TV démarre donc quelques minutes plus tard. ‘Acacias 38’ retarde sa diffusion mais garde intacte la durée de ses épisodes.

Cela mène ensuite à ‘El hunter’ à partir de 18h45 et non à 18h25 comme jusqu’à présent, tandis que ‘Spain direct’ commence à diffuser à 19h35. jusqu’à 20 h 30, heure à laquelle commence «Aqui la Tierra», puis cède la place aux «News télévisées» de la télévision espagnole. En bref, les téléspectateurs sont confrontés à un changement global d’horaires qui devra être vu quelles conséquences cela a sur le public de chacun de ces paris. ¿Ils amélioreront leurs tarifs actuels ou perdront le suivi aux téléspectateurs qui n’ont peut-être pas connu ce changement assez longtemps?

« Maitino » quitte ‘Acacias 38’

Ces développements dans la bande de l’après-midi de la télévision espagnole coïncident avec le départ de deux des protagonistes de «Acacias 38». Les actrices Ylenia Baglietto et Aria Bedmar, ou ce qui est le même, Maite et Camino, ont quitté le quartier pour vivre ensemble, seul et heureux à Paris (France). Les deux ont quitté la série mais continuent à jouer dans leur propre spin-off radio. « #Maitino: Le podcast ». Par sa voix et pendant 12 épisodes de 5 minutes nous connaîtrons son histoire dans le pays voisin dans cette radio-fiction qui sera diffusée le 20 juillet sur « Solo en Podcast » de RNE et sur la chaîne YouTube de RTVE.es, en plus du site officiel de la série.