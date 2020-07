Les revenus de Huawei ont augmenté au premier semestre 2020 malgré une pandémie et une interdiction commerciale

Crédit: David Imel / Autorité Android

Le chiffre d’affaires de Huawei a augmenté de 13% en glissement annuel au premier semestre 2020.

Cela survient malgré une pandémie et une interdiction commerciale aux États-Unis.

Cependant, sa croissance n’a pas été aussi forte que par le passé.

Huawei a fait face à plusieurs crises mondiales ces derniers mois, mais cela n’a pas empêché le géant chinois de la technologie de connaître un certain succès.

La société vient de déclarer un chiffre d’affaires de 454 milliards de yuans chinois (environ 64,9 milliards de dollars) pour le premier semestre 2020, soit environ 13,1% de plus qu’en 2019. Elle a même augmenté sa marge bénéficiaire nette de 8% à 9,2% sur cette période. .

Bien que Huawei ne soit pas entré dans les détails pour les chiffres actuellement non vérifiés, il pensait que la pandémie de COVID-19 n’était pas aussi dommageable qu’elle l’a été pour d’autres sociétés. Les communications et les technologies de l’information sont devenues un « outil crucial » pour lutter contre le virus et stimuler la reprise économique, a indiqué la société.

Cette performance est survenue malgré un premier trimestre morose, alors que la société n’a enregistré qu’une hausse de 1,4% de son chiffre d’affaires sur douze mois. La pandémie a touché l’ensemble de l’industrie mobile, conduisant les entreprises à ralentir la production, à fermer les magasins de détail et à perdre certaines ventes d’appareils. Huawei semble avoir été particulièrement touché au cours de ce premier trimestre, lorsque la pandémie était à son comble dans la Chine natale de l’entreprise.

Huawei a connu un premier semestre décent en 2020, mais il n’est pas encore sorti du bois.

Il est également à noter que l’échec est survenu malgré la pression continue des États-Unis. Le pays a prolongé l’ordre derrière son interdiction commerciale jusqu’en mai 2021, et Le télégraphe et ailleurs suggèrent que le Royaume-Uni pourrait repenser sa décision d’autoriser l’équipement Huawei dans les parties non essentielles de ses réseaux 5G.

Les résultats de Huawei suggèrent que les jours de croissance rapide peuvent être du passé, souvenez-vous. Bien que la croissance de 13,1% soit notable, elle est beaucoup plus faible que les 39% que Huawei a connus un an plus tôt. Cela aurait été anticipé lorsque Huawei a déclaré que ses résultats du premier trimestre répondaient aux attentes, mais il ne fait aucun doute que la société a ralenti – et sans accès à des marchés comme les États-Unis, la société pourrait ne pas avoir beaucoup de marge de croissance.

Prochain: Séance photo: Huawei P40 Pro vs Sony Xperia 1 II