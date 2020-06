Better Call Saul : Walter White et Jesse Pinkman de Breaking Bad seront-ils du casting pour la finale ?

Better Call Saul est une série qui a fait parler d’elle lors de sa sortie en 2015 et a également reçu de nombreux avis positifs des téléspectateurs, mais également des fans de la série principale.

Pour rappel, ce spin off de Breaking Bad qui est également sur fond de trafic de drogues et de cartels suit l’histoire de Saul Goodman connu sous le nom de Jimmy McGill, six ans avant de croiser le chemin de Walter White.

Mais, toutes bonnes choses ont malheureusement une fin et la saison 6 sera la dernière qui est prévue pour l’année prochaine. Toutefois, cette saison finale pourrait se terminer en beauté avec le retour des personnages de Breaking Bad.

Quand Breaking Bad rencontre Better Call Saul

Les fans des deux séries s’attendent à du grand spectacle pour cette dernière saison de Better Call Saul. En effet, on attend surtout l’apparition des personnages principaux de Breaking Bad (Walter White et Jesse Pinkman) pour cette finale, sachant que la série initiale a déjà eu droit à son film (El Camino) qui a permis à Bryan Cranston et Aaron Paul de faire un come-back.

Techniquement, ce spin-off se déroule avant la série initiale, et donc les deux acteurs de Breaking Bad pourraient donc s’offrir un autre caméo pour la dernière saison de Better Call Saul.

Pour l’instant, Walter White et Jesse Pinkman ne sont pas encore apparus dans ce spin-off, comme certains personnages du casting original.

Sur ce point, lors d’une interview donnée par Collider, Peter Gould qui est en pleine écriture de la saison 6 n’écarte pas complètement l’idée, même si le film (El Camino) a déjà permis le retour de ces deux protagonistes de Breaking Bad.

Il a rajouté : « J’aimerais beaucoup qu’ils reviennent, mais aussi que Bryan Cranston réalise un épisode ».

À l’heure actuelle, l’écriture de l’épisode 4 de cette saison 6 de Better Call Saul serait bientôt finie et il explique avoir une idée « des personnages qui pourraient revenir ou pas, comme Walt et Jesse ». Toutefois, rien n’est encore sûr pour l’instant, car d’après lui, les choses peuvent encore beaucoup évoluer.

Si le scénario doit prendre une direction qui rend impossible le come-back des deux personnages, alors ils ne seront pas là, car toujours d’après Peter Gould : « Notre objectif est d’avoir une histoire qui ait du sens et qui ne dépend pas de références à ci ou ça ».

On attend donc de voir ce que la production de ce spin off de Breaking Bad nous réserve pour cette dernière et sixième saison.