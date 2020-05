Breaking Bad Saison 6 Date de sortie, distribution et intrigue

– Publicité –



Mises à jour de Breaking Bad Season 6: Breaking Bad est de loin l’une des séries dramatiques policières les plus appréciées et les plus appréciées ayant jamais le plus haut IMDb qui soit 9,5. OMG! Incroyable n’est-ce pas. Mais c’est à quel point cette série était incroyable et passionnante. Il a été diffusé au cours de la période 2008-2013 avec un total de 5 saisons et un total de 62 épisodes.

Cela fait longtemps que la cinquième saison de la série dramatique policière est sortie; maintenant, les fans se demandent si Breaking Bad sera renouvelé pour la saison 6 ou non?

Breaking Bad Saison 6: Confirmation

Il n’y a donc pas de confirmation officielle d’une sixième saison potentielle de rupture. Il n’y a que des rumeurs partout depuis la sortie de la cinquième saison en 2013.

L’émission est très réussie et a reçu de nombreux prix, dont 16 Primetime Emmy Awards. Après le succès de Breaking Bad, il obtient un spin-off nommé Better Call Saul, qui se concentre sur l’histoire du personnage de Saul Goodman. La première saison est sortie sur AMC le 8 février 2015 et se terminera maintenant avec la sixième saison. L’année précédente, Netflix a sorti un film intitulé El Camino: A Breaking Bad Movie qui a placé Aaron Paul dans le rôle principal à la suite des incidents de Breaking Bad.

La série tourne principalement autour du personnage principal Walter White qui est professeur de chimie et découvre son cancer et n’a pas d’argent pour payer ses dettes médicales. Il a donc décidé de se lancer dans une entreprise de fabrication de méthamphétamine pour rembourser ses dettes. La série s’est terminée dans sa 5e saison lorsque le personnage principal Walter White est décédé.

Est-ce que Breaking Bad Saison 6 arrivera dans le futur?

Il y a eu beaucoup de canulars et de rumeurs sur la prochaine saison de l’émission et pourquoi pas? Cette série est pleine de sensations fortes, de crime, de tragédie, de comédie noire, etc. Vous l’appelez, vous l’obtenez. Il y a encore des chances de la sixième saison de la série dramatique policière. De nombreux fans affirment également que Walter White n’est pas mort et qu’il a réussi à s’échapper. En outre, les créateurs antérieurs ont fait allusion à une nouvelle saison potentielle de Breaking Bad. On peut espérer qu’il y a encore des espoirs pour la nouvelle saison.

La distribution de Breaking Bad Saison 6

L’émission ne mettra pas en vedette Walter White de Bryan Cranston, car il est décédé à la fin de la saison 5. Mais après cela, son deuxième personnage principal a fait un film El Camino avec Netflix. Donc, on s’attend principalement à ce qu’Aaron Paul, qui était Jesse Pinkman dans la série, soit le personnage principal de la saison 6. Il est également prévu que Walter White Jr. et son épouse Skyler White soient les personnages de soutien permanents de la série.

