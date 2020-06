MG Hector Plus et Hector en route vers les concessionnaires !

MG Hector Plus a commencé à atteindre les concessionnaires avant son lancement au mois de juillet. Ce sera une version 6 et 7 places du Hector ordinaire.

MG a présenté le Hector Plus à l’Expo Auto 2020 et nous a donné une idée de sa date de lancement. Maintenant, ils ont officiellement ouvert les réservations pour le plus grand Hector chez leurs concessionnaires avant le lancement en juillet. Ici, nous l’avons repéré chargé dans un camion avec Hector vers un concessionnaire.

Il existe une autre série d’images mises en ligne qui montrent que la MG Hector Plus a déjà commencé à atteindre les concessionnaires. Lors de l’Expo, seul l’extérieur du SUV a été dévoilé. Le dernier TVC montre quelles fonctionnalités obtiendra-t-il en plus et quels sont les changements cosmétiques de l’intérieur.

Hector Plus sera disponible en tant que SUV à 6 places ainsi qu’à 7 places, ce dernier étant principalement lancé en premier. Cela signifie également qu’il sera légèrement plus grand que le Hector. À l’exception de la disposition des sièges, le reste de toutes les spécifications resteront les mêmes que celles vues sur Hector. Il continuera également avec les mêmes moteurs et options de boîte de vitesses.

Caractéristiques de la Hector Plus

Hector Plus obtiendra un moteur turbodiesel de 2,0 litres avec le moteur turbo-essence de 1,5 litre en deux versions. La deuxième option avec l’unité essence sera une unité hybride douce qui offrira plus d’efficacité énergétique. Le moteur, dans les deux versions, produira 143 ch et 250 Nm de couple maximal. Le moteur diesel produira 170 ch et 350 Nm de couple.

Le diesel et l’hybride hybride seront associés à une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses en standard. Le moteur à essence est le seul qui obtiendra un MT à 6 vitesses et un DCT à 7 vitesses. Des rapports suggèrent que MG travaille sur une combinaison diesel-DCT, mais elle ne sera pas lancée de sitôt.

Les prix de Hector Plus tomberont juste près de la gamme 20 Lakh pour la variante haut de gamme. Surtout, il y aura une différence de prix d’un seul Lakh entre les variantes Hector et Plus. Donc, nous pouvons nous attendre à ce que la fourchette de prix commence à partir de Rs 14 Lakhs environ. Les autres 7 places de cette gamme de prix comprennent Toyota Innova Crysta, Mahindra Marazzo et Mahindra XUV500.