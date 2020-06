You Season 3 : Toutes les informations sur cette nouvelle saison !

Aimez-vous ces séries de thrillers ? Le sens du frisson vous donne-t-il une poussée d’adrénaline appropriée ? Si oui, alors nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer dans cet article.

Le thriller psychologique « You » revient les écrans avec une autre saison pour ses fans. Ce métrage est en fait une série télévisée truffé de suspenses à l’américaine. Les créateurs de la série s’appellent Greg Berlanti et Sera Gamble. Par ailleurs, elle tire son origine d’un roman sorti en 2014 de Caroline Kepnes. Bref, les créateurs pensent actuellement à la nouvelle saison, alors en savons plus sur la saison 3 de You.

La date de sortie de la nouvelle saison de You

La première saison de You a été initialement créée en septembre 2018 sur Lifetime. Plus tard, la série a déménagé sur Netflix pour avoir une portée internationale. La série a été reprise par Netflix en décembre 2018. La première saison de la série a attiré une énorme base de fans et ce fut un énorme succès.

Plus tard, la série a présenté la deuxième saison en décembre 2019 et en janvier 2020, la série a été annoncée pour être renouvelée. Nous pourrions nous attendre à ce que la série arrive d’ici 2021. Mais il n’y a pas d’annonce confirmée de la part de Netflix, peut-être que la principale raison est la pandémie mondiale. La nouvelle saison aura beaucoup plus que les saisons précédentes.

Casting de la nouvelle saison

Le casting de la série n’est pas encore confirmé, mais la plupart des acteurs des saisons précédentes reprennent leurs rôles. En cette nouvelle saison, nous pouvons nous attendre à voir les visages frais dans le spectacle. Nous verrons Joe comme Penn Badgley et Victoria comme Love. Il y aura entrée de nouveaux personnages dans le spectacle.

Terrain de la nouvelle saison

Le spectacle proposera beaucoup plus de sensations fortes et d’aventure. Il s’assombrira avec le temps. La nouvelle saison fera avancer l’histoire de Love and Joe. Les fans sont très désireux de savoir tout ce qui se passera dans cette nouvelle saison. Eh bien, tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est attendre patiemment. Restez à l’écoute sur notre site pour en savoir plus.