Better Call Saul Saison 6: Le travail est toujours en cours pour la sixième saison

– Publicité –



La saison finale, la saison 6 de la série Better Call Saul, devrait sortir en 2021. La série n’est pas une série dramatique policière américaine et c’est essentiellement la préquelle du Breaking Bad. Les créateurs de la série sont Vince Gilligan et Peter Gould.

La première saison de la série a été diffusée en février 2015 et depuis, l’équipe créative a abandonné 5 saisons de la série. Ils ont gagné une énorme base de fans jusqu’à présent. Et maintenant, la série prévoit d’abandonner sa dernière saison, bien que le tournage ne soit pas encore commencé pour la finale.

Quand Better Call Saul Season 6 sortira-t-il?

– Publicité –

Nous nous attendions au retard de production dû à la pandémie de coronavirus. Mais plus tard, nous avons découvert que c’était le plan naturel du spectacle. La 6e saison devait sortir en 2021.

La finale de la saison 5 a récemment été diffusée, il est donc tout à fait naturel d’avoir la prochaine saison l’année prochaine. Cependant, la saison finale se situe actuellement dans la phase de pré-production. Les scénaristes sont bien guidés pour travailler sur le scénario et le scénario.

Better Call Saul season 6 est très important car il reliera la série BCS aux scénarios de Breaking Bad. L’équipe travaille dur pour ne pas subir de retard. Mais la sortie de l’émission pourrait être retardée en raison de la pandémie que nous ne pouvions qu’espérer pour le mieux.

– Publicité –