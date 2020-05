Actualités NRL | L’interrupteur fou de Melbourne Storm de Paul Momirovski

La recrue Storm Paul Momirovski a déménagé de Sydney à Melbourne et vice-versa, et se retrouve maintenant à mi-chemin entre les deux dans un début fou de sa saison NRL.

Momirovski, le centre des Wests Tigers, et Harry Grant, le talonneur de Storm, ont obtenu fin mars un premier contrat d’échange de 12 mois, ce qui était des mois.

Momirovski s’est envolé pour Melbourne avec sa nouvelle équipe après leur victoire au deuxième tour contre les Sharks, mais n’a terminé qu’une seule séance d’entraînement avant de rentrer à Sydney pour attendre l’arrêt du coronavirus.

Maintenant, il est à Albury sur la frontière NSW-Victoria, où le Storm a commencé les préparatifs pour le redémarrage de la compétition du 28 mai.

Momirovski a déclaré qu’il avait été embrassé par ses nouveaux coéquipiers, qui l’ont aidé à s’installer malgré sa situation étrange.

Paul Momirovski de la tempête. (AAP)

« J’en ai connu quelques-uns grâce à des équipes ici et là et ça a été bien », a-t-il déclaré à la radio ABC.

« Quand j’étais à Melbourne pendant quelques jours, je vivais avec Cooper Johns, et grâce à ses relations, j’ai appris à connaître quelques-uns des garçons et tout le monde a été vraiment adorable. La transition a été très fluide. »

La plupart des joueurs de Storm sont restés à Albury pendant le week-end, tandis que ceux avec des enfants sont retournés à Melbourne.

Le gouvernement victorien annoncera lundi si le club pourra retourner à son siège AAMI Park à la mi-semaine.

Momirovski espère déloger Justin Olam ou Marion Seve dans la formation Storm et a absorbé les connaissances de l’entraîneur du premier ministre Craig Bellamy et de ses troupes.

Le joueur de 23 ans a décrit le club comme une « machine bien huilée » avec tout le monde clair sur ce qu’il fallait faire pour gagner.

L’accord de swap avec Harry Grant ne concerne que la saison 2020, Momirovski signant une prolongation de contrat de deux ans avec les Tigers, bien qu’il semblait disposé à rester.

« Pour moi, ce fut (une excellente occasion) de descendre à Melbourne et d’apprendre autant que possible de Craig, du personnel et des joueurs ici », a-t-il déclaré.

« Je ne regarde pas trop loin … aussi longtemps que nous verrons. »

©AAP2020