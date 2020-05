The Rise of Skywalker Book démystifie Jannah en tant que fille / film de Lando Calrissian

Beaucoup de détails sur Star Wars: The Rise of Skywalker ont été révélés dans des documents supplémentaires comme le Dictionnaire visuel livre d’accompagnement et la romanisation du dernier chapitre de la saga Skywalker. Maintenant, un autre détail a été révélé à propos d’un moment très discuté et perplexe de la fin du film.

Dans les derniers instants de La montée de Skywalker, lorsque la Résistance célèbre la victoire sur le Premier Ordre, Jannah (Naomi Ackie), l’ancien Stormtrooper du Premier Ordre devenu révolutionnaire, s’assoit pour rencontrer Lando Calrissian (Billy Dee Williams). La scène a provoqué une ou deux lectures. Soit Lando frappait Jannah, ce qui semblait vraiment bizarre, soit il y avait peut-être un indice que Jannah était la fille de Lando. Bien, La montée de Skywalker la romanisation semble démentir ces deux hypothèses.

Voici la scène finale en question avec Lando Calrissian et Jannah:

Dans la scène, Jannah s’assoit et demande à Lando d’où il vient. Calrissian dit qu’il fait partie du Gold System et pose la même question à Jannah. Elle dit qu’elle ne sait pas d’où elle vient, à laquelle Lando dit un peu flirt, « Eh bien, découvrons. » Vous pouvez donc voir d’où proviennent les lectures présumées de la scène.

Auparavant, l’idée de Jannah créée pour être la fille de Lando avait le sentiment qu’elle pourrait être confirmée lorsque le Dictionnaire visuel pour La montée de Skywalker a révélé que la propre fille de Lando avait été enlevée par le Premier Ordre. L’extrait de ce livre se lit comme suit:

«Quand la paix a régné, [Lando] tenté de fonder une famille, mais la tragédie a frappé et sa petite fille a disparu. Ce n’est que plus tard qu’il est devenu clair qui étaient les coupables de l’enlèvement: le Premier Ordre, la construction de leurs forces combattantes, mais aussi la suppression de l’ancienne direction de l’Alliance. »

Cependant, la romanisation révèle que cet échange est simplement destiné à faire partie d’une initiative que Lando prend pour aider les enfants qui ont été kidnappés par le Premier Ordre et transformés en Stormtroopers. Ceux qui se sont révoltés contre le Premier Ordre ont besoin de leur nouvelle place dans la galaxie, et Lando veut les aider. Un extrait de la romanisation écrit par Rae Carlson (via ScreenRant) explique:

«Lando et la Lady Luck aideraient ces enfants spéciaux. Trouvez leurs familles, si c’est ce qu’ils voulaient. Aidez-les à découvrir leur nouvelle place dans la galaxie. Zut, peut-être qu’il trouverait sa fille. Probablement pas; il connaissait les chances. Mais ce serait une assez bonne façon de passer ses années au crépuscule, non? Si les enfants étaient prêts, de toute façon. »

Le Lady Luck est le vaisseau de Lando, un détail tiré des histoires de l’Univers élargi désormais considéré comme des légendes non canon. La mention du fait que Lando pourrait retrouver sa fille en entreprenant cette noble quête semble indiquer qu’il ne pense pas que Jannah soit sa fille.

Une partie de moi se demande si c’était quelque chose d’écrit dans le livre après la sortie du film pour aider à clarifier la scène, surtout après cet extrait du Dictionnaire visuel des choses confuses. Après tout, ce serait un petit monde horrible si Lando rencontrait sa fille dans le combat final contre le Premier Ordre (ou l’Ordre Final), d’autant plus que la galaxie est si grande. Mais il y a déjà un certain nombre de coïncidences à travers les neuf films de la saga Skywalker, surtout si l’on considère les événements majeurs qui se sont déroulés en ce qui concerne Anakin Skywalker, ses enfants Luke et Leia, et tous ceux qui les entourent. Alors peut-être que ça n’aurait pas été si gros.

À la fin de la journée, il est probablement préférable que l’avenir de Lando et Jannah reste ouvert pour les bandes dessinées, les livres et peut-être même les films ou les émissions de télévision. Ce serait bien si nous revoyions Lando Calrissian une fois de plus, surtout avec la porte ouverte pour plus d’aventures. Mais avec tant d’avenir Guerres des étoiles des histoires actuellement en cours, il est difficile de savoir à quoi s’attendre. J’espère que nous en saurons plus bientôt.

