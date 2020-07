« Before you » balaie Telecinco (17%) et éclipse l’amélioration de « Woman » (11,2%), qui perd la tête

«Prends du salami! « Reporters en action »: 5 000 et 1%

‘Telecinco Matinal News’: 60 000 et 9,3%

‘Telecinco Matinal News’: 124000 et 13,7%

‘Telecinco Matinal News’: 266000 et 18,7%

‘Le programme d’été’: 602000 et 17,3%

« Il est déjà midi »: 1215000 et 13,9%

Antenne 3

« La roue de la chance à la roulette »: 1519000 et 15,7%

«Cuisine ouverte de karlos arguiñano» «Bourrache aux artichauts, blettes et palourdes»: 687 000 et 10,2%

« Plus de miroir public est! Été »: 454000 et 10,6%

‘Public Mirror is! Summer’: 452 000 et 17,7%

‘Morning news’: 220000 et 15,4%

‘Morning news avance’: 110000 et 10,9%

« Plus d’un »: 20 000 et 2,9%

‘Unique’: 5 000 et 0,9%

Le 1

‘Nouvelles 24h’: 126000 et 23,5%

‘Quotidien 24 heures’: 196000 et 12,9%

‘Le matin’: 328000 et 9%

‘Cuire à point avec peña et tamara’ « Pain farci aux lentilles au chorizo, bacon et mi-cuit »: 340 000 et 5,4%

‘Lettre d’information territoriale 1’: 467 000 et 5,8%

Il comprend:

– ‘Informativo Madrid 1’: 36 000 et 0,4%

« Bloqué par le mur »: 485000 et 4,7%