Comment mettre à niveau la hache au niveau 2 en battant une coccinelle – .

Grounded est maintenant disponible au format Early Access sur Xbox One et Steam. Il existe un mode arachnophobie qui vous permet de personnaliser les araignées pour les rendre moins terrifiantes, mais il y a d’autres créatures dans le jeu qui sont incroyablement féroces vu que vous êtes de la taille d’une personne toute petite. Pour vous aider à vaincre ces ennemis colossaux, vous découvrirez ici comment améliorer votre hache au niveau et au niveau 2 en battant une coccinelle.

Certaines personnes ont demandé si le jeu était un lien avec le film nostalgique Honey, I Shrunk the Kids, mais ce qui compte le plus, c’est que le jeu est devenu le titre le plus vendu sur Steam avec une large audience sur Twitch.

Si vous jouez à l’accès anticipé plutôt que de regarder quelqu’un d’autre en profiter, vous découvrirez ci-dessous comment mettre à niveau votre hache au niveau 2.

Comment obtenir une hache dans Grounded

Pour obtenir une hache Pebblet standard dans Grounded, vous avez besoin des ingrédients suivants:

Brin – x3

Galet – x2

Fibre tissée – x1

Les galets sont de minuscules roches que vous trouverez à peu près partout, les brins sont vert clair et ont deux feuilles, tandis que vous devrez obtenir et analyser la fibre végétale pour obtenir la fibre tissée.

Une fois que vous avez tous les matériaux nécessaires et les avez analysés, vous devriez être en mesure de fabriquer votre première hache Pebblet.

Comment améliorer la hache au niveau 2 dans Grounded

Vous devez vaincre une coccinelle pour améliorer votre hache au niveau 2 dans Grounded.

En effet, l’analyse de la tête d’une coccinelle est nécessaire pour déverrouiller la recette de hache d’insecte de niveau 2.

En plus d’une tête de coccinelle, vous avez également besoin de soie d’araignée x4 et d’une partie bombardier x3. Tuer les araignées n’est pas obligatoire pour acquérir de la soie d’araignée, tandis que les coléoptères bombardiers sont encore plus effrayants que les araignées en fleurs.

Bonne chance!

