Batshuayi marque 2 buts alors que la Belgique bat la Suisse 2-1 – Football

L’attaquant Michy Batshuayi a marqué deux fois pour aider une équipe belge improvisée à venir de l’arrière pour battre la Suisse 2-1 lors d’un match amical.

L’attaquant de Crystal Palace a fait preuve d’efficacité clinique pour convertir les deux meilleures chances de la Belgique en seconde période après que la Suisse ait à juste titre pris la tête avec un but précoce qui récompensait son pressage intense.

Avant les prochains matches de la Ligue des Nations contre l’Angleterre et le Danemark, l’entraîneur belge Roberto Martinez a joué principalement ses remplaçants et a fait ses débuts aux jeunes Dodi Lukebakio, Hannes Delcroix et Charles De Ketelaere.

Les partants réguliers Kevin De Bruyne, Dries Mertens et Romelu Lukaku étaient au repos. L’équipe la mieux classée de la FIFA était également privée de la star du Real Madrid, Eden Hazard, qui est restée en quarantaine en Espagne après un test COVID-19 positif.

« Il y avait beaucoup de nouveaux joueurs aujourd’hui et le match était très physique », a déclaré Batshuayi. « Ça fait du bien de gagner ce genre de matches, c’était un bon test pour les débutants, et pour moi aussi. » La Suisse a poussé haut dans les premiers stades et a pris les devants à la 12e minute suite à une erreur défensive de Sebastiaan Bornauw, qui a échoué pour contrôler une longue balle et la dirigea vers le chemin de l’amiral Mehmedi. L’attaquant suisse s’est déplacé dans la zone sans être marqué et a tiré un tir puissant devant le gardien Simon Mignolet.

Dépourvus d’inspiration offensive, les hôtes ont eu du mal tout au long de la première mi-temps et auraient concédé un deuxième but sans l’arrêt de Mignolet à la 27e, lorsque Mehmedi avait une autre chance à bout portant après que la Belgique ait donné le ballon près de sa surface.

Youri Tielemans est entré en jeu après l’intervalle et le milieu de terrain de Leicester a remporté le ballon haut dans le camp suisse à la 53e minute et a mis en place Batshuayi, qui a converti sa première chance avec un tir du pied gauche après avoir dribblé devant un défenseur.

Les hôtes ont joué de manière plus agressive en seconde période mais n’ont pas créé grand-chose alors que la Suisse continuait à menacer avec de bonnes combinaisons offensives. L’arrière droit Silvan Widmer s’est rapproché peu de temps après l’heure quand il a forcé Mignolet à un arrêt en plongée avec un tir précis.

La Belgique a finalement trouvé un vainqueur après un mouvement enflammé sur le flanc gauche par Lukebakio, qui a dépassé son marqueur et a traversé au deuxième poteau. Thomas Foket s’est connecté avec le ballon et l’a remis dans la surface pour Batshuayi. L’attaquant a reçu le ballon dos au but, s’est retourné et l’a claqué dans le filet à la 70e.

Le jeu a été joué dans la ville de Louvain sans fans en raison des restrictions COVID-19.

Dernière de son groupe, la Suisse accueille l’Espagne puis l’Ukraine lors de ses prochains matches de Ligue des Nations.

Partager : Tweet