Un homme de 10 millions de livres sterling vendu par Everton est exactement ce dont Ancelotti a besoin maintenant – .

Ironiquement, Everton aurait pu faire avec un milieu de terrain dans le moule de Davy Klaassen, car leur début à 100% de la saison de Premier League a cédé la place à une série d’un point sur un possible 12 entre octobre et novembre.

En huit matchs, aucun des milieux de terrain centraux à la disposition de Carlo Ancelotti n’a trouvé le chemin des filets.

Gylfi Sigurdsson, qui s’estompe, a passé l’après-midi à St James ‘Park, au cours de cette plus misérable des défaites 2-0, tirant sauvagement dans le Gallowgate.

Et tandis qu’André Gomes et Abdoulaye Doucoure sont certainement capables de mettre le ballon au fond des filets, il serait exagéré d’appeler l’Espagnol ou le Français un finisseur naturel.

On ne peut pas dire la même chose, cependant, d’un homme qui s’est simplement senti comme le mauvais homme au mauvais moment pour Everton.

Les Toffees étaient un club embourbé dans la médiocrité lorsque Klaassen est arrivé à l’été 2017.

Le départ du manager Ronald Koeman, à peine quatre mois après le début de la carrière de l’ancien capitaine de l’Ajax en Premier League, n’a certainement pas aidé son adaptation à la vie dans le Merseyside.

Le fait que, pour une raison quelconque, Everton ait décidé de signer deux autres numéros dix à Wayne Rooney et Sigurdsson n’a pas non plus été le cas – obligeant Klaassen à retomber dans un rôle de milieu de terrain défensif inconnu.

Le Néerlandais s’est perdu dans la transition dirigée par Sam Allardyce et, après seulement 13 mois, est parti pour le Werder Bremen dans le cadre d’un contrat de 12 millions de livres sterling – 10 millions de livres de moins que ce qu’Everton avait payé pour lui un an plus tôt (Guardian).

Cela reste, cependant, la seule tache dans un cahier impressionnant. Klaassen était souvent le meilleur joueur d’une équipe médiocre du Werder et, depuis son retour là où tout a commencé cet été, se révèle une fois de plus un milieu de terrain avec de véritables capacités de victoire à l’Ajax.

Lors de son deuxième passage à domicile du football total, Klaassen a déjà marqué quatre fois en quatre matchs d’Eredivisie alors que son homme du match contre Liverpool en Ligue des champions aurait fait haleter un lapin de Duracell.

Une première sélection depuis 2017, lorsque la Hollande affrontera l’Espagne ce soir, serait une récompense appropriée, le manager Frank de Boer confirmant qu’il allait commencer.

«Il connaît la façon de jouer de l’Ajax. A Everton et Werder Bremen, il est devenu beaucoup plus complet. Et maintenant, nous en profitons », a déclaré l’entraîneur Erik Ten Hag à OneFootball à propos d’une signature de 10 millions de livres sterling qui a ajouté une éthique de travail exhaustive à ses rafales de bancs de pénalité à la Lampard.

«Quand il est parti d’ici, il était, sans discussion, le meilleur joueur des Pays-Bas. Ensuite, il a été en Premier League et en Bundesliga. Il a une expérience incroyable et il la porte avec lui.

L’Ajax avait du mal à briser une équipe tenace d’Utrecht dimanche avant que Klaassen n’apparaisse dans la surface de réparation et ne rentre à la maison de manière typiquement impitoyable.

Le match s’est terminé 3-0. Klaassen a même trouvé l’énergie de mettre en place le troisième de l’Ajax pour Quincy Promes après avoir chassé un défenseur d’Utrecht à la mort.

Alors qu’Everton n’a marqué que deux fois lors de ses trois derniers matches, Ancelotti doit souhaiter avoir un milieu de terrain avec un nez pour le but aussi remarquable.

