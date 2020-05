Batman et Robin sont le duo dynamique avec la nouvelle statue des studios Iron

Le duo dynamique emblématique est de retour alors qu’Iron Studios annonce sa nouvelle statue DC Comics. Batman et Robin reviennent combattre le crime ensemble dans cette nouvelle statue dynamique à l’échelle 1/10. Basé sur l’art conceptuel d’Ivan Reis, Batman prend son acolyte en patrouille. La statue présente le duo qui traverse un toit avec leurs gadgets sortis et remplis de couleurs. Leurs costumes sont basés sur des conceptions plus anciennes des super-héros avec Batman portant son costume emblématique gris et bleu clair. Robin arbore son look classique sans pantalon qui semble impropre à courir sur les toits. La sculpture et l’artisanat de ce prix sont joliment réalisés et seront idéalisés par tout fan.

Cette statue de Batman et Robin serait une grande pièce à venir avec un fond. Les couleurs ici éclateraient vraiment contre le ciel nocturne de Gotham. Le duo est posé dans une belle pose dynamique qui peut captiver tout fan. L’échelle Batman et Robin 1 / 10e d’Iron Studios est au prix de 199,99 $. Des plans de paiement sont disponibles, alors assurez-vous d’en profiter si vous en avez besoin. Les précommandes sont en direct et vous pouvez les trouver ici. La statue devrait sortir le 20 décembre 2020 afin que les collectionneurs aient du temps pour économiser.











Batman & Robin Deluxe Art Scale 1/10 – DC Comics par Ivan Reis Licence: DC Comics

Echelle: Art Scale 1/10

Édition limitée

Basé sur l’art conceptuel d’Ivan Reis de DC Comics et Chiaroscuro Studios

Fabriqué en polystone

Peinte à la main

Dimensions du produit: 9,8 po (H) x 8,6 po (L) x 9,4 po (L)

Poids du produit: 1,7 lb

États-Unis: quatrième trimestre de 2020

