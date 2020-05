La fille «  furieuse  » d’Alex Jesaulenko déchaîne un jet flétri sur Kane Cornes pour un commentaire «  surfait  »

Le grand Kane Cornes de Port Adélaïde a été sauvage par la fille d’Alex Jesaulenko, légende de l’AFL, après avoir qualifié de « surfaite » la suspension de la Grande Finale de Jesaulenko en 1970.

Cornes plumes ébouriffées sur le AFL Sunday Footy Show quand il a dit que la prise emblématique de Jesaulenko, qui a été élue Marque du siècle par l’AFL, était solide mais pas spectaculaire.

Le joueur de Premier ministre de Port Adelaide 2004 a poursuivi en disant que la marque de Jesaulenko ne serait pas dans son top 50 de tous les temps et que le haut voleur de Collingwood, Jeremy Howe, le reproduit chaque semaine.

Les commentaires de Cornes ont mis la fille de Jesaulenko, Kate, en colère alors qu’elle appelait SEN pour déclencher un spray flétri sur l’icône du port.

Cornes a déclaré que la star de Collingwood Jeremy Howe prend une marque comme celle de Jesaulenko chaque semaine (Getty)

« Je suis absolument furieuse que Kane Cornes sorte et dise que la marque de papa est surfaite », a-t-elle déclaré.

« Je trouve ça dégoûtant, honteux, je ne peux pas croire que je ne sais même pas qui il sortirait et ferait un tel commentaire non seulement sur un footballeur emblématique, mais sur un père emblématique, un mari emblématique.

« Je suis hors de moi, je ne peux pas y croire.

« Je pense qu’il est complètement incorrect. Je ne sais pas où ce gamin, je ne sais même pas qui il est, s’en va en disant qu’une légende du jeu avec un moment aussi emblématique est surfaite.

« Jesaulenko you beauty est l’un des moments les plus importants et les plus emblématiques des règles du football australien, les règles du football victorien, comme vous voulez.

Kate Jesaulenko a été laissée furieuse à la stupéfiante destruction de Cornes de l’emblématique marque du siècle de son père (Neuf)

« Pour lui de sortir et d’essayer de le dégrader … Je ne sais pas s’il cherche un contrat, je ne sais pas si son contrat est sur le point de courir, je ne sais pas s’il essaie de provoquer la controverse, mais je ne sais pas qui est Kane Cornes, qui Kane Cornes pense qu’il met en sac mon père et dit qu’il est surfait.

« C’est honteux, c’est dégoûtant, il met en sac une légende du jeu et je suis absolument dégoûté. »

Interrogée pour savoir si elle aimerait des excuses de Cornes pour ses commentaires, Jesaulenko a déclaré qu’elle n’était pas intéressée à entendre de la part de l’AFL.

« Je veux juste dire pour être honnête que je ne me soucie pas vraiment de ce que pense Kane Cornes à l’avenir, je ne suis pas intéressée », a-t-elle déclaré.

« Je pense que ses commentaires étaient absolument honteux et il n’y a pas de place dans le football pour lui de dire ce qu’il a dit. »