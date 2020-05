TASKMASTER de BLACK WIDOW obtient la figurine de luxe Marvel Select

Crédits: Gentle Giant



Les fans devront peut-être attendre encore six mois pour voir Veuve noire, car il a été reporté à une sortie en salles le 5 novembre – mais ils pourront se rapprocher et intimer avec le méchant du film, Taskmaster, beaucoup plus tôt – grâce à une prochaine sortie de figurines de luxe de la ligne Marvel Select de Gentle Giant Studio.

Le jouet, révélé à travers AperçusMonde, comprend un accessoire d’arc et de flèche, une épée, un bouclier et plusieurs mains interchangeables, ainsi que 16 points d’articulation.

Aucune date de sortie spécifique pour le Marvel Select Taskmaster de Gentle Giant n’a été annoncée – mais elle est attendue cet été.