BadPower peut détruire votre smartphone en corrompant votre chargeur rapide

Des chercheurs chinois ont découvert une vulnérabilité affectant les appareils de recharge rapide.

Surnommée BadPower, cette vulnérabilité corrompt le firmware des chargeurs rapides.

Cela peut conduire à la destruction des appareils connectés.

La charge rapide devient rapidement courante sur les smartphones et autres appareils. À mesure que la puissance et la tension augmentent, les temps de charge diminuent, ce qui fait de cette technologie un incontournable pour les personnes en déplacement. Mais si la commodité de la charge rapide est claire, la technologie peut également être utilisée de manière malveillante.

Détaillé par le Xuanwu Lab de Tencent (via ZDNet), une vulnérabilité appelée BadPower peut modifier le firmware de certains chargeurs rapides.

BadPower corrompt un chargeur rapide et empêche efficacement le micrologiciel de sa puce et le dispositif de charge de convenir d’une tension définie. Certains chargeurs rapides peuvent pousser 20 volts, mais certains appareils ne peuvent accepter que 5V en toute sécurité. En surchargeant un appareil avec plus de tension qu’il ne peut en supporter, les chercheurs ont découvert qu’ils pouvaient faire exploser certains appareils en flammes.

Alors que les chercheurs ont utilisé un «appareil spécial déguisé en téléphone mobile» pour corrompre le micrologiciel d’un chargeur rapide, les chercheurs pensent que les téléphones, ordinateurs portables et autres appareils infectés par les «programmes malveillants» requis peuvent être utilisés de la même manière. BadPower peut ne pas sembler aussi invasif que les logiciels malveillants ou les ransomwares voleurs de données, mais il démontre comment un appareil infecté ou un chargeur rapide corrompu pourrait en détruire physiquement un certain nombre d’autres.

Les chercheurs ont également découvert qu’au moins 18 des 35 chargeurs rapides qu’ils avaient testés pouvaient être vulnérables à BadPower. Sur ces 18, 11 pourraient être corrompus à l’aide de «terminaux numériques» ou de téléphones et autres appareils prenant en charge la charge rapide. Ils n’ont pas précisé les chargeurs des sociétés concernées.

Pour atténuer les risques, les chercheurs suggèrent aux fabricants d’ajouter des fusibles supplémentaires aux appareils prenant en charge la charge rapide à basse tension. Pour les utilisateurs, ils mettent en garde contre le fait de distribuer facilement le chargeur de votre téléphone ou la batterie externe à d’autres.

Le rapport complet, y compris une démonstration vidéo spectaculaire de l’exploit, peut être trouvé ici. En attendant, assurez-vous de suivre les dernières nouvelles sur la technologie de charge rapide et de batterie ci-dessous.