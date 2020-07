Le projet vidéo «catastrophe» d’Apollo 11 met en évidence le danger croissant de la technologie deepfake

« Le destin a ordonné que les hommes qui sont allés sur la lune pour explorer en paix restent la lune reposer en paix. «

Ainsi commence le discours télévisé du président Richard Nixon à la nation il y a 51 ans aujourd’hui (20 juillet), prononcé juste après la tentative historique de touché lunaire de Apollo 11 les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont tragiquement mal tourné.

« Dans les temps anciens, les hommes regardaient les étoiles et voyaient leurs héros les constellations . Dans les temps modernes, nous faisons à peu près la même chose, mais nos héros sont des hommes épiques de chair et de sang « , a poursuivi Nixon. » D’autres suivront et trouveront sûrement leur chemin vers la maison. La fouille de l’homme ne sera pas refusée. Mais ces hommes étaient les premiers, et ils resteront les premiers dans nos cœurs. «

Vous pouvez regarder Nixon lire ces mots, qui ont été écrits par le rédacteur de discours William Safire, dans cette vidéo dramatique et inquiétante. Le plus dérangeant à ce sujet, bien sûr, c’est qu’il s’agit d’un faux et très convaincant.

En réalité, Armstrong et Aldrin ont atterri en toute sécurité sur la lune le 20 juillet 1969. Ils sont également revenus sur Terre sains et saufs, avec son coéquipier Michael Collins, qui était resté en orbite pendant que les marcheurs de la lune exploraient la surface lunaire.

« En cas de catastrophe lunaire », les membres de l’équipe ont utilisé des techniques d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle pour manipuler l’audio et la vidéo, ce qui donne l’impression que le président Nixon a effectivement prononcé le discours de contingence d’Apollo 11, qui a été lu par un acteur de la voix. (Crédit d’image: MIT Center for Advanced Virtuality)

La nouvelle vidéo fait partie d’un projet de narration numérique du centre de virtualité avancée du Massachusetts Institute of Technology (MIT) appelé «In Event of Moon Disaster». C’était le titre du (très réel) discours d’urgence de Safire sur Apollo 11, que le succès de la mission a consigné dans une note de bas de page historique.

Le nouveau projet ramène le discours dans la lumière, ce qui en fait la pièce maîtresse d’un « deepfake complet « – un avec audio et vidéo manipulés.

La vidéo de 7 minutes commence par de vraies images d’Apollo 11, que les membres de l’équipe ont montées de manière trompeuse pour donner l’impression que l’alunissage épique a échoué. Puis vient le discours de Nixon. Il a en fait été lu par un doubleur, mais vous ne le sauriez jamais. L’équipe a utilisé une technologie d’apprentissage en profondeur et d’intelligence artificielle pour reproduire la voix et les mouvements du visage de Nixon.

« En cas de catastrophe lunaire » explique comment la vidéo Nixon deepfake a été réalisée et discute plus largement des dangers de la désinformation médiatique. (Crédit d’image: MIT Center for Advanced Virtuality)

Les membres de l’équipe de projet ne se sont pas donné tant de mal que pour des rires. Ils voulaient montrer le danger de la désinformation médiatique, qui est déjà profonde et ne fera que croître à mesure que la technologie deepfake s’améliorera de plus en plus.

« Cette histoire alternative montre comment les nouvelles technologies peuvent masquer la vérité qui nous entoure, encourageant notre public à réfléchir attentivement aux médias qu’ils rencontrent quotidiennement », a déclaré Francesca Panetta, directrice de la création XR chez MIT Virtuality, dans un communiqué.

« In Case of Moon Disaster » a fait ses débuts l’année dernière en tant qu’installation artistique, qui présentait une reproduction d’un salon des années 1960. Le projet a été sélectionné par plusieurs festivals de cinéma et a reçu un Creative Media Award de la Fondation Mozilla.

Image réelle et non manipulée de l’astronaute d’Apollo 11 Buzz Aldrin debout sur la surface lunaire en juillet 1969. (Crédit d’image: Apollo 11 / NASA)

L’équipe vient de lancer un site Web qui présente la vidéo, explique comment elle a été réalisée et plonge en détail dans la technologie deepfake et les risques qu’elle présente.

«Nous espérons que ce projet encouragera le public à comprendre que les médias manipulés jouent un rôle important dans notre paysage médiatique, et qu’avec une compréhension et une diligence plus poussées, nous pourrons tous réduire la probabilité d’être indûment influencé par lui», a déclaré le co-chef de projet. Halsey Burgund, membre du MIT Open Documentary Lab, a déclaré dans le même communiqué.

