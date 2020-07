« Il y a beaucoup de choses à clarifier »

Emma García et Toñi Moreno ont été les deux principaux protagonistes de la danse des présentateurs et des programmes lors de l’échange de «Femmes et hommes» et «Viva la vida». Maintenant, Moreno retournera au cours de l’été au programme Telecinco dont elle a commencé à être en charge, donc les deux ont eu un face à face que de nombreux téléspectateurs attendaient.

Le face à face entre Emma García et Toñi Moreno

Toñi attendait son partenaire dans l’un des vestiaires de Mediaset tandis que les caméras de «Viva la vida» suivaient Emma jusqu’à leur rencontre. Malgré le désir de montrer de bonnes vibrations, la tension était présente à tout moment. « Je voulais vous voir et que nous clarifiions beaucoup de choses », a déclaré Moreno, tandis que Garcia a raconté comment ils se sont rencontrés (dans une salle de maquillage) et lui a demandé s’il avait un partenaire. « Je ne parle pas de ces choses. Je parle toute la journée des choses que j’aime partager. Le sujet des couples, ce complot, je le garde pour moi, car je suis le propriétaire », a répondu Toñi Moreno.

« Je voulais vous voir, nous avons vécu un moment compliqué qui a bouleversé notre vie et c’est quelque chose que nous seuls avons vécu », a commenté l’actuelle présentatrice de « Viva la vida », à laquelle le précédent a assuré que « beaucoup a été écrit » plus que nous vivons ». Ils reconnaissent qu’ils ne sont jamais devenus mauvais, bien que García précise: « Nous avons dû appeler pour clarifier certaines choses. Nous avons parlé très clairement les deux ».

Ce que chacun a ressenti en entendant la nouvelle

Au milieu de la conversation intime entre les deux présentateurs, Torito est intervenu pour constater que la conversation avait plus de chicha. Pour cette raison, elle a demandé à ses camarades de classe ce qu’ils pensaient lorsqu’ils ont proposé le changement de programme. Très formel, Moreno a expliqué au collaborateur: « J’ai toujours senti que nous appartenons tous les deux à un navire qui est Mediaset et le capitaine dit ce que chacun doit faire chaque jour. » Cela dit, elle a continué à dire qu’elle était très heureuse de présenter «Viva la vida», un espace difficile à démarrer, mais qui a créé un lien spécial avec tous ceux qui faisaient partie du format. « J’avais déjà atteint un moment si merveilleux avec l’équipe et Nous étions si heureux, dans ma zone de confort, et je ne voulais pas être ému. Je n’ai pas aimé la décision au début, mais le lendemain, j’ai fait de même avec la nouvelle équipe, ce qui m’a aussi rendu triste de dire au revoir « , raconte Moreno, se référant à » MYHYV « .

Pour sa part, García dit que ce fut une vraie surprise. « Je suis la première fois que je suis sans voix. J’étais dans MYHYV depuis 10 ans, c’était très bien, malgré tous les changements nous étions stabilisés … Et quand ils me disent que je ne savais pas comment réagir », a-t-il expliqué aux caméras, et a ajouté: «Ce sont des programmes très différents. Pour moi le changement a été très compliqué, surtout pour les choses qui ont été dites, avec des titres qui cherchaient des morbides. Il n’y avait pas de communication car chacun faisait des changements dans ses nouveaux espaces. «