Awkwafina Sandra Oh Comedy se dirige vers Netflix, Ferrell produisant – / Film

Awkwafina (Asiatiques riches fous, L’adieu) et Sandra Oh (Tuer Eve, De côté) sont sur le point de jouer dans une nouvelle comédie sans titre de Netflix. Les deux actrices joueront les sœurs dans le film et elles produiront toutes les deux aux côtés d’une légende de la comédie Will Ferrell. Obtenez quelques détails sur le nouveau projet ci-dessous.

Collider apporte un mot sur ce couple Awkwafina Sandra Oh, qui n’a pas encore de titre officiel. Selon cette pièce, le film (nous supposons que c’est un film, bien que le rapport de Collider ne spécifie pas explicitement s’il s’agit d’un film ou d’une série télévisée) raconte l’histoire de deux sœurs qui subissent une mission improbable:

[The movie] suit une recluse solitaire (Oh) dont la vie est bouleversée lorsque le naufrage d’une sœur (Awkwafina) jure de réparer leur relation en l’aidant à réaliser son rêve de toujours – être une candidate à son jeu télévisé préféré.

Awkwafina comme naufrage? Elle peut jouer ce type de rôle dans son sommeil. Ce projet serait-il plus intéressant si elle et Oh changeaient de rôle? Peut être! Mais mes suggestions de casting fantastique mises à part, cela semble être amusant – même si je suis curieux de savoir de quel type de jeu télévisé nous parlons ici. S’agit-il d’un jeu télévisé populaire existant comme Péril! ou Le prix est correct, ou une émission spécialement conçue pour cette histoire? Et Ferrell, qui produit ce film avec Jessica Elbaum (Hustlers, Booksmart) via leur société de production Gloria Sanchez, finissent par jouer l’animateur du jeu télévisé? Il a décrit de manière mémorable un Alex Trebek énervé dans de nombreux épisodes de Saturday Night Live, donc ce ne serait théoriquement pas trop difficile pour lui.

Mais le tirage au sort principal ici est de voir les deux actrices jouer des sœurs, et ce sont toutes les deux des interprètes si charismatiques que je dois imaginer qu’elles pourront élever le matériel. Jen D’Angelo a écrit le scénario. Elle est une triple menace (actrice / productrice / scénariste) qui a des crédits sur Cougar Town, Bourreaux de travail, Heureux ensemble, et la série comique animée de cette année Opposés solaires. D’Angelo est également l’auteur du prochain Hocus Pocus 2, la suite de longue date du «classique» d’Halloween du début des années 1990 qui vise à réunir la distribution originale de Bette Midler, Kathy Najimy et Sarah Jessica Parker et à faire ses débuts sur Disney +. Collider souligne qu’elle est productrice exécutive de la prochaine série NBC Jeune Rock et qu’elle était l’écrivain sur le plateau pour La guerre de demain, le film futuriste des forces spéciales de Chris Pratt.

Articles sympas sur le Web: