Voici les récompenses de Destiny 2 Trials cette semaine

L’activité PvP ultime de Bungie est de retour en rotation, et si vous recherchez des détails sur les récompenses des épreuves de Destiny 2 cette semaine, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer à gravir les échelons, vous voudrez savoir sur quoi vous travaillez réellement – voici donc une ventilation de ce qui est disponible chaque semaine et sur quelle carte vous jouerez.

Si vous n’êtes pas familier avec Trials of Osiris, c’est un défi PvP hebdomadaire où vous entrez dans un défi compétitif de matchs à élimination 3v3. Vous obtiendrez un nouveau butin à trois, cinq et sept victoires, mais vous devrez tout recommencer si vous subissez trois pertes. Pour les joueurs les plus forts (ou les plus chanceux), vous obtiendrez une récompense supplémentaire pour être irréprochable avec sept victoires et zéro perte.

Les essais atterrissent avec la réinitialisation tous les vendredis à 10h00 HAP / 13h00 HAE / 18h00 BST, et durent jusqu’à la réinitialisation mardi à ces mêmes heures. Chaque semaine offre un nouvel ensemble de récompenses et une nouvelle carte sur laquelle jouer, alors voici ce à quoi vous pouvez vous attendre pour la dernière rotation.

La carte des essais d’Osiris de cette semaine est Autel de la flamme. Vous pouvez gagner:

3 victoires: La réponse de demain (lance-roquettes)

La réponse de demain (lance-roquettes) 5 victoires: armure de poitrine

armure de poitrine 7 victoires: Eye of Sol (fusil de sniper)

Eye of Sol (fusil de sniper) Sans défaut: gantelets

