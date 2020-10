Mandalorian Saison 2 répondra à cette grande question restée sans réponse dans la saison 1!

Mandalorian Saison 2: La saison 2 de Mandalorian sortira dans seulement 11 jours. La saison 2 de la série télévisée Star Ward adorée fait ses débuts sur Disney Plus le 30 octobre 2020. En outre, la nouvelle bande-annonce est sortie sur leur chaîne YouTube officielle Star Wars. Pedro Pascal revient dans la saison 2 en tant que personnage principal. Il poursuit sa quête pour trouver une maison sûre pour le personnage le plus aimé, Baby Yoda. Dans la série, Baby Yoda n’a pas de nom officiel car il est encore un bébé et connu par Baby Yoda. La bande-annonce commence par un pilote X-wing qui traverse le ciel. Le navire déclare: «Razor Crest, Stand Down». il fait référence au type de navire que vole le Mandalorien. Le vaisseau X-wing suit le vaisseau de Mando. Alors que le X-wing tente de naviguer à travers un mur escarpé, il dérive et tourne sur la glace. Certaines questions sont laissées sans réponse. Alors pour en savoir plus sur les questions, laissez-nous entrer pour connaître les questions mystérieuses!

Qui était l’épisode 5 de Guy dans la fin?

Au cours de la saison précédente, dans l’épisode 5 de The Mandalorian intitulé «The Gunslinger», les fans ont racheté sur la planète emblématique de Star Wars, Tatooine. Nous avons été présentés au chasseur de primes débutant Toro Calican qui a recruté Mando pour un emploi. Il l’aide à capturer un assassin nommé Fennec Shand. Plus tard, Mando a pu sortir indemne de la planète. Mais l’épisode a placé un mystère de complot quand il se moque d’un inconnu figuré marchant vers le corps sans vie de Fennec laissé dans les dunes.

Mandalorian Saison 2: Quelles sont les espèces de Yods?

En mandalorien, ils ont présenté un bébé de 50 ans de la même espèce que le maître Jedi Yoda. Nous savons qu’ils vieillissent très lentement. Pourtant, la question reste la même. Dans la franchise, il y a plus de 40 ans. Maintenant, il n’y a que deux autres observations de l’espèce avant Baby Yoda.

C’est la plus grande révélation de la finale mandalorienne. Mandalorian Saison 2 révélera la possession du Moff Gideon a le Darksaber en sa possession.

