Avez-vous capturé le tease de l’interface utilisateur de l’écran de démarrage PS5 dans la révélation PS5 d’aujourd’hui?

Alors que Sony nous frappait jeu après match dans la révélation PS5 d’aujourd’hui, vous n’avez peut-être pas attrapé la petite allumette quelque part au milieu du spectacle. Entre chaque bande-annonce, Sony remplissait le vide de formes et d’objets ambiants en mouvement. Cela a aidé à indiquer clairement où la séquence d’un jeu s’est terminée et où la suivante a commencé. Mais l’un de ces segments de remplissage n’était pas seulement un assortiment aléatoire de formes et d’objets. C’était ce qui semblait être l’écran de démarrage de la PS5, nous donnant un aperçu rapide de l’interface utilisateur de la console sans vraiment nous montrer de conséquence.

Ben Hanson de MinnMax a capturé la chose entière dans le tweet ci-dessous:

Alors Sony a glissé l’écran de démarrage de la PlayStation 5 au milieu de sa présentation? pic.twitter.com/Zt8QfoWOGb – Ben Hanson (@yozetty) 12 juin 2020

Le clip rapide de 13 secondes commence à dire «Voir les avertissements importants en matière de santé et de sécurité dans le menu Paramètres», le même message qui s’affiche au démarrage de la PS4. L’écran révèle alors des particules et une source de lumière, peut-être alimentée par le moteur de traçage des rayons de la console. « Appuyez sur le bouton PS de votre manette », indique l’écran, tandis qu’un logo PS clignote au milieu et que les particules brillent à la lumière. Une tonalité est émise – probablement le son qu’elle émettra lorsque vous finirez par appuyer sur ce bouton PS – juste avant la coupure de la vidéo et Sony est passé à la bande-annonce suivante. Le tout a également un son de démarrage ambiant doux.

C’est une révélation largement sans conséquence, mais cela indique que Sony est prêt à commencer à jouer au ballon quand il s’agit vraiment de se pencher et de parler de la prochaine génération. Les jeux sont là-bas. La conception de la console est là-bas. L’écran de démarrage est là. Sony a une volée d’informations PS5 et ce n’est que le début. Peut-être involontairement, l’affichage de l’écran de démarrage est également symbolique du fait que ce n’est que le début pour Sony. La révélation de la PS5 d’aujourd’hui allumait simplement la console et appuyait sur le bouton PS. Il reste encore beaucoup à venir.

Après tout, même si nous savons à quoi ressemble la console maintenant, nous attendons toujours le prix et la date de sortie, qui peuvent dépendre des mouvements de Microsoft.