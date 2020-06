La liste de lecture Da 5 Bloods publiée par Spike Lee – / Film

Si vous avez oublié (il se passe beaucoup de choses en ce moment), nous obtenons une nouvelle Spike Lee Joint cette semaine, et c’est passionnant. Lie Da 5 Bloods arrive sur Netflix ce vendredi, racontant l’histoire de quatre vétérans afro-américains du Vietnam qui reviennent au Vietnam en mission pour récupérer le corps de leur chef d’escouade – et de l’or enterré aussi. Avant la sortie du film, Lee a abandonné Da 5 Bloods playlist sur Spotify, avec de la musique du film et des morceaux de Lee lui-même parlant du projet.

« Toute la musique de ce film est très importante pour moi », déclare Spike Lee à ce sujet. Da 5 Bloods playlist «Dès le début, j’ai compris le pouvoir de la musique. Le pouvoir de la musique avec des images… la musique est essentielle à un Spike Lee Joint. La musique… est un autre personnage, c’est une autre voix. » Cette liste de lecture contient non seulement des chansons du film, mais également la partition de Terence Blanchard, ainsi que de brefs intermèdes de Lee parlant de la bande originale et du film. Et peut-être le plus impressionnant de tous: il n’y a pas une seule chanson ici de Creedence Clearwater Revival, un groupe qui semble toujours être vanté quand il y a un film sur la guerre du Vietnam. Enfer, même Steven Spielberg a utilisé une de leurs chansons pour une brève scène du Vietnam La poste.

Avec d’autres musiques appropriées à la période sur Da 5 Bloods playlist, la bande originale tire également six chansons de l’album de Marvin Gaye Que se passe-t-il. « L’un des meilleurs albums jamais réalisés », a déclaré Spike Lee. «Marvin est un saint. Il est semblable à Dieu. Cet album nous a parlé comme le record du temps. Je savais que la musique aiderait le récit. «

«Quand j’ai vu le premier morceau et que j’ai entendu les chansons de Marvin Gaye, ma première réaction a été:« C’est vrai, cela a un sens total », explique Terence Blanchard dans les notes de presse du film. «Ensuite, j’ai commencé à penser à grandir dans les années 70, et tous les mecs que j’ai vus dans mon quartier qui se promenaient avec des vestes et des chemises militaires en lambeaux, qui ont combattu au Vietnam. Ils se débattaient – émotionnellement, mentalement. Cela me ramène à cette période où les Afro-Américains luttaient pour certains droits. Je me souviens encore, quand j’étais enfant, d’aller quelque part en Louisiane et de voir les fontaines d’eau qui disaient: «Pour les couleurs uniquement». C’est ce thème commun d’essayer d’être reconnu comme des égaux, génération après génération. Franchement, vous en avez assez. »

Da 5 Bloods raconte «l’histoire de quatre vétérans afro-américains – Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) et Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) – qui retournent au Vietnam. À la recherche des restes de leur chef d’escouade tombé (Chadwick Boseman) et de la promesse d’un trésor enfoui, nos héros, rejoints par le fils concerné de Paul (Jonathan Majors), les forces de combat de l’homme et de la nature – tout en étant confrontés aux ravages durables de l’immoralité de La guerre du Vietnam. «

Chercher Da 5 Bloods sur Netflix 12 Juin.

