« Il n’y avait pas de meilleur passeur dans l’histoire que lui »

Thierry Henry (42 ans) regrette de n’avoir pas joué aux côtés d’un des meilleurs joueurs des années 90 de sa carrière. Interrogé sur son coéquipier lors d’un rendez-vous de parrainage, le champion du monde et champion d’Europe a déclaré: « Certainement: Michael Laudrup »

L’ancien international danois avait tiré les cordes dans le milieu de terrain du FC Barcelone entre 1989 et 1994, après quoi Laudrup a joué pendant deux ans de plus en Liga avec le Real Madrid. Henry n’avait été sous contrat avec le Barça qu’entre 2007 et 2010.

Henry: « Il n’y avait pas de meilleur passeur dans l’histoire que Michael Laudrup »

« J’aurais adoré recevoir ses passeports. Pour moi personnellement, le jeu de passes est la chose la plus importante », a expliqué Henry, expliquant sa décision pour Laudrup, soulignant qu’une passe parfaite est comme un « cadeau que vous pouvez partager avec tous vos coéquipiers ».

Pour ces raisons, Henry n’a pas de meilleur passeur dans l’histoire que Michael Laudrup. L’homme de 42 ans a souligné: « Et j’aurais dû être en mesure de le faire. »