Le fabricant de casques haut de gamme Audeze est de retour, ciblant la foule des joueurs avec un nouveau casque spécialement conçu pour les consoles. L’Audeze Penrose présente la qualité Audeze et une meilleure connectivité pour les jeux sur console que les efforts passés de la société. il réduit certaines des fonctionnalités les plus étrangères que nous avons vues d’Audeze auparavant, l’atterrissant à un prix beaucoup plus acceptable pour un casque haut de gamme axé sur les jeux sur console.

L’année dernière, nous avons examiné l’Audeze Mobius, une paire d’écouteurs à 400 $ dotée de la technologie de suivi de la tête 3D pour une expérience audio 3D vraiment époustouflante et immersive sans pareille. Malheureusement, le casque Mobius ne fonctionnait pas bien avec les consoles, sans aucune faute. La PS4 était notoirement inconstante en ce qui concerne les accessoires que vous pouviez utiliser avec elle, au point que certains casques nécessitaient des dongles USB avec des plugins de câble optique enveloppés à l’arrière de la PS4 juste pour accéder à la suite complète de fonctionnalités qu’ils offraient. Vous pourriez obtenir des fonctionnalités audio de base avec le Mobius sur PS4, mais il a perdu une grande partie de son attrait qui en faisait un casque à 400 $ lorsqu’il était utilisé de cette manière.

Entrez l’Audeze Penrose, un casque que j’ai été ravi de voir conçu spécifiquement pour les jeux sur console. La version standard du Penrose présente des accents bleus autour des oreillettes et des logos Audeze bleus pour vous permettre de savoir instantanément sa version PlayStation du casque. Le Penrose X, quant à lui, présente les mêmes accents en vert, à associer à votre Xbox. Chacun comprend son dongle USB sans fil approprié dont vous aurez besoin pour le faire fonctionner sur la console de votre choix, alors assurez-vous d’acheter le bon pour la console que vous jouez.

Audeze Penrose Headset PS5 Review – Mobius pour le jeu

On nous a envoyé Audeze Penrose pour PS5 pour voir comment la dernière Audeze se compare. L’esthétique visuelle des écouteurs imite le design et le facteur de forme Mobius, à l’exception des accents colorés et du mot «Penrose» sur l’oreillette. La configuration sur la PS5 était simple. J’ai branché le dongle USB dans le port à l’arrière de la console et allumé le casque. C’était ça. Ma PS5 lit même le casque comme «Audeze Penrose» dans les menus à l’écran, ce qui rend la commutation entre les sorties audio assez simple.

Assortir la conception générale du casque Mobius était un excellent choix qui fait du Penrose une paire d’écouteurs très confortable à porter. À peine un peu plus légers que le Mobius, ils sont parfaits pour les longues sessions de jeu, avec des écouteurs qui bloquent efficacement le son extérieur afin que vous puissiez être complètement immergé dans votre jeu et discuter.

Le Penrose se vend à 299 $ et sa différence de prix de 100 $ par rapport au Mobius se fait au détriment des fonctionnalités audio 3D et du suivi de la tête, ce qui, pour être honnête, n’est pas une grosse perte pour ce casque. Après tout, la PS5 dispose du Tempest Engine, un processeur audio 3D spécifiquement utilisé avec des écouteurs stéréo pour le moment, vous n’avez donc pas besoin de fantaisie à bord pour en profiter. En outre, alors que le suivi de la tête et l’audio 3D de Mobius étaient des fonctionnalités intéressantes, ils étaient décidément «supplémentaires» et pas du tout nécessaires pour une utilisation quotidienne.

Le prix premium provient de la technologie magnétique planaire haut de gamme d’Audeze. Cette technologie de haut-parleur brevetée augmente efficacement la plage dynamique, la clarté et les détails, tout en réduisant la distorsion à «presque zéro». Tout comme j’ai fait l’éloge des écouteurs Mobius, je dois encore une fois faire l’éloge d’Audeze pour la qualité audio de Penrose. Gardez à l’esprit que le Penrose est le casque le moins cher d’Audeze à 299 $. Il s’agit d’une entreprise connue pour ses écouteurs audiophiles haut de gamme qui se vendent environ 1000 $, avec un ensemble allant même à près de 4000 $. Audeze sait ce qu’ils font avec l’audio, et le Penrose est un indicateur plus largement abordable de ce pedigree.

Audeze Penrose Headset PS5 Review – Double connectivité

L’une des fonctionnalités que j’aime le plus sur l’Audeze Penrose est la double connectivité, vous permettant de vous connecter sans fil via le dongle USB et Bluetooth en même temps (grâce à Bluetooth 5.0). Je peux être connecté à ma PS5 et à mon téléphone, de sorte que je puisse facilement prendre des appels tout en jouant ou même utiliser un service de chat mobile comme Discord au lieu de la console intégrée ou des chats de jeu. Le jeu multiplateforme devenant de plus en plus populaire, avoir cette fonctionnalité disponible sur un seul casque sans configuration alambiquée me met à l’aise pour les futures sessions de jeu qui pourraient impliquer des personnes jouant sur PC ou d’autres plates-formes.

Avec une portée sans fil jusqu’à 32 mètres (~ 102 pieds), il n’est plus nécessaire de retirer le casque si vous avez besoin de courir rapidement dans une autre pièce pour faire quelque chose. Avec d’autres casques d’écoute, courir à l’étage jusqu’à la cuisine pour prendre une bière ou nourrir les chats et le chien a entraîné la déconnexion et la coupure du casque. Avec le Penrose, je peux me déplacer dans la maison sans trop de problèmes.

Le microphone Audeze Penrose est présenté comme une «qualité de diffusion», développé en partenariat avec les experts en micro Shure. Bien que cela sonne excellent lorsqu’il est connecté directement avec le câble AUX, la transmission sans fil «écrase» la plage dynamique de l’audio du micro et le fait sonner comme mon Destin 2 Le groupe de raid m’a décrit comme «étouffé». Audeze a un échantillon de l’audio du micro des deux sources (AUX et sans fil), que vous pouvez écouter ci-dessous. Vous pouvez clairement entendre la différence entre les deux, et bien que le son sans fil ne soit pas totalement mauvais, il a certainement un son écrasé et étouffé plus dynamiquement.

Penrose utilise un port de chargement USB-C, une étape rafraîchissante dans le futur de l’électronique que je suis heureux de comprendre. Vous ne pouvez pas utiliser le Penrose comme un casque USB filaire (le port sert uniquement à fournir de l’énergie), mais vous pouvez le charger pendant que vous l’utilisez si vous avez besoin d’un peu plus de jus pour terminer cette session de jeu marathon. Heureusement, la durée de vie de la batterie n’est pas trop mauvaise, allant de 10 à 15 heures. Cela m’a permis de traverser le week-end d’ouverture et de nombreuses heures Destiny 2 au-delà de la lumière Deep Stone Crypt Raid, et se charge facilement du jour au lendemain pour être prêt à jouer la semaine suivante.

Outre la dégradation relativement mineure de la qualité du micro lorsqu’il est utilisé sans fil, l’Audeze Penrose est un excellent casque axé sur les jeux d’une entreprise qui connaît l’audio haut de gamme. Il s’interface facilement avec la PlayStation 5 et sonne incroyable avec le Tempest Engine de la PS5 pompant l’audio 3D à travers les pilotes magnétiques planaires. La double connexion avec Bluetooth et USB sans fil est également une fonctionnalité intéressante qui évite le besoin d’autres solutions de contournement en fonction de votre configuration de jeu et de discussion. Audeze ne fait que se lancer dans la gamme plus abordable de casques de jeu / grand public, mais jusqu’à présent, les résultats sont impressionnants.

