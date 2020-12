Les développeurs de Red Dead Online offrent de l’or gratuit supplémentaire avec le nouveau Outlaw Pass

Le nouveau Outlaw Pass de Red Dead Online est maintenant dans la nature, et bien qu’il offre 100 rangs pour gagner de l’or, des vêtements d’hiver et d’autres récompenses, la réaction des joueurs a été un peu froide. Pour les réchauffer un peu, Rockstar offre une branche d’olivier: 10 lingots d’or supplémentaires et 400 RDO $ à quiconque achète le nouveau pass du jeu occidental avant le 7 décembre.

Ces 10 lingots d’or, plus les 30 que vous pouvez gagner en améliorant le Outlaw Pass, récupèrent le coût d’achat du pass, soit 40 lingots d’or. Cela peut aider à résoudre certaines des frustrations que les fans ont exprimées au cours des derniers jours, en particulier à propos du récent nerf aux récompenses quotidiennes de la série de défis qui a été introduit parallèlement à l’introduction de la nouvelle version autonome de Red Dead Online.

Les 10 lingots d’or et les RDO 400 $ devraient apparaître dans les comptes dans les 72 heures suivant l’achat du nouveau Outlaw Pass, a déclaré Rockstar dans un tweet annonçant le bonus.

Cela devrait s’appliquer à tous ceux qui ont déjà le pass, et pas seulement aux joueurs qui l’achètent à partir de maintenant, même si nous attendons de confirmer ce détail.

Tous les joueurs de Red Dead Online qui récupèrent le Pass Outlaw avant le 7 décembre recevront 10 lingots d’or supplémentaires et 400 RDO $, attribués dans les 72 heures. – Rockstar Games (@RockstarGames) 2 décembre 2020

Le Pass Outlaw est censé être une mise à jour plus axée sur l’action que la précédente mise à jour Naturalist, élargissant le rôle de chasseur de primes existant de 10 rangs. Plus d’or, plus de fusillades et plus de choses à gagner – nous verrons si cela suffit pour remonter le moral des joueurs les plus irrités de RDO.