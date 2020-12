Legends of Runeterra nommé jeu iPad de l’année par Apple

Image via Riot Games

Apple a honoré Légendes de Runeterra avec le prix du jeu iPad de l’année. Les gagnants de l’App Store Best of 2020 ont été annoncés aujourd’hui, récompensant 15 applications et jeux pour leur qualité, leur créativité et leur impact culturel positif.

«Cette année, plus que jamais, certains de nos moments les plus créatifs et les plus connectés se sont déroulés dans les applications», a déclaré Phil Schiller, Apple Fellow. «C’est grâce au travail incroyable des développeurs qui ont introduit des expériences d’application nouvelles et utiles tout au long de l’année. Partout dans le monde, nous avons constaté des efforts remarquables de la part de nombreux développeurs, et ces lauréats du Best of 2020 sont 15 exemples remarquables de cette innovation. »

Leur est un jeu de cartes numériques à collectionner gratuit qui a été développé par Riot Games. Le jeu est sorti le 29 avril et peut être joué sur PC ainsi que sur des appareils mobiles. Sa tradition se situe dans le monde de League of Legends et il propose un gameplay dont le format est similaire à celui d’autres jeux de cartes de duel en ligne, comme Magie: le rassemblement ou Foyer mais avec la touche unique de Riot sur le genre.

Les gagnants des prix App Store ont également inclus un certain nombre d’autres récompenses de jeu, bien que Leur était le seul jeu compétitif en ligne récompensé cette année.

Impact Genshin, un titre d’action RPG publié par miHoYo, a été nommé Jeu iPhone de l’année. Le jeu Mac de l’année est allé à Disco Elysium, un RPG de détective expérimental publié par ZA / UM. Le jeu de l’année Apple TV est allé à Dandara Trials of Fear, un jeu de plateforme publié par Long Hat House. Enfin, le jeu Apple Arcade de l’année a été décerné à Sasquatch sournois, un RPG occasionnel publié par RAC7.