AT&T affirme que son réseau 5G couvre désormais plus de 205 millions de personnes

AT&T affirme qu’il offre désormais une couverture 5G à l’échelle nationale.

Environ 205 millions de personnes peuvent bénéficier du service 5G de l’opérateur.

Il inclura l’accès 5G dans ses plans de démarrage illimités.

Après des années de travail, le deuxième plus grand opérateur américain affirme qu’il offre désormais une couverture 5G à l’échelle nationale. Si vous regardez les cartes de couverture d’AT & T, vous remarquerez que la société n’a pas de service 5G dans tous les États et villes des États-Unis.

Alors, que signifie une couverture nationale dans ce contexte? Selon un porte-parole d’AT & T, la FCC définit le terme «national» comme couvrant plus de 200 millions de personnes. À l’annonce d’aujourd’hui, environ 205 millions de personnes sur 395 marchés à travers les États-Unis peuvent s’inscrire au service 5G chez AT&T. Pour le contexte, T-Mobile a été le premier opérateur à offrir une couverture 5G à l’échelle nationale.

Certains des marchés les plus notables où AT&T propose désormais des services 5G incluent Daytona Beach et Jacksonville, en Floride; Minneapolis, Minnesota; et Houston et San Antonio, Texas.

AT&T ne couvre que mmWave dans environ trois douzaines de villes aux États-Unis. Dans la plupart des marchés, le backend 5G de l’opérateur dépend d’un spectre inférieur à 6 GHz. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Alors que mmWave permet les vitesses multi-gigabits dont provient une grande partie du battage médiatique pour la 5G, les sous-6 GHz sont plus fiables.

Lire la suite: Les meilleurs plans AT&T disponibles aujourd’hui

À partir du 7 août, le transporteur inclura l’accès 5G dans son plan de démarrage illimité, qui commence à 35 $ par mois. Cela signifie que ceux qui ont des forfaits Unlimited Extra et Unlimited Elite – qui commencent respectivement à 40 $ et 50 $ par mois – ont également accès à la connectivité 5G. Si vous êtes actuellement un client prépayé et que vous ne souhaitez pas passer à un forfait postpayé, le mieux est d’attendre le 21 août. C’est à ce moment que la marque Cricket Wireless d’AT & T offrira un accès 5G.

Bien sûr, vous aurez besoin d’un appareil compatible pour profiter du réseau 5G de l’opérateur. Certains des téléphones que les téléphones compatibles 5G vendus par AT&T incluent le Galaxy S20, le LG V60 et le LG Velvet. Le Note 20 devrait également faire l’affaire une fois qu’il sera disponible le mois prochain.

L’annonce intervient la même semaine qu’AT & T a effrayé certains de ses clients avec un e-mail trompeur qui donnait l’impression qu’ils auraient besoin de mettre à niveau leur téléphone actuel dès que possible pour continuer à bénéficier du service. Le message n’a pas précisé immédiatement que ces clients avaient jusqu’en 2022 pour remplacer leurs appareils. AT&T a déclaré que l’omission était une erreur.