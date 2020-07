Les soldes d’été d’Epic Games Store commencent aujourd’hui, avec quelques grands titres à bas prix

La vente d’été Steam 2020 est peut-être terminée et époussetée, mais n’ayez crainte – vous aurez une autre chance de ramasser certains des meilleurs jeux PC pour pas cher très, très bientôt. À partir d’aujourd’hui, en fait. Les soldes d’été d’Epic Games Store commencent ce jour-là et se terminent le 6 août.

Comme annoncé par Epic Games dans un communiqué de presse, il y a tout un tas de titres proposés dans l’événement pour jusqu’à 75% de réduction sur leur prix régulier. Il y a quelques grands jeux d’action-aventure et des jeux de construction de villes et d’usines présentés dans la vente – par exemple, vous pourrez saisir l’épopée du Far West de Rockstar, Red Dead Redemption 2, qui est arrivée sur notre plateforme locale l’année dernière, pour « up à 40% de réduction ”lors de la vente Epic Store, ainsi que Assassin’s Creed Odyssey à 67%, Control à 50% de réduction et Saints Row: The Third Remastered à 25% de réduction.

Si vous êtes un fan de jeux d’action-RPG, Borderlands 3 figurera également dans la vente, qui sera proposée à moitié prix.

Satisfactory de Coffee Stain Studios sera également moins cher à 10% de réduction, ainsi que Before We Leave et Maneater (25% de réduction, respectivement), Snowrunner (20% de réduction) et un monstre de la scène des jeux de stratégie: Civilization VI.

De plus, Epic déclare: «Pour les utilisateurs qui ont participé à notre Epic Mega Sale en mai, vous pourrez bénéficier d’un coupon de 10 € / 10 $ / 10 £ / 650 RUB qui sera automatiquement appliqué à votre prochain achat éligible de 14,99 € / £ 13,99 / RUB 899 ou plus ».

Vous pouvez trouver une FAQ sur les soldes d’été d’Epic Games ici. Jetez également un œil à notre liste de jeux PC gratuits et de jeux Steam gratuits si vous êtes à la recherche de quelque chose de nouveau à ajouter à votre collection à moindre coût.

