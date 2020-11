Atelier Ryza 2 – Le nouvel ami mystérieux de Ryza « Fi »

Aujourd’hui, Koei Tecmo et GUST révèlent des détails plus passionnants sur le gameplay et les personnages de Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète, qui sortira en janvier 2021.

Excitant et émouvant, le JRPG envoie Ryza et ses amis dans un voyage de découverte alors qu’ils découvrent les secrets des ruines antiques et révèlent la vérité derrière la légende perdue de la capitale royale.

Au cours de son voyage, Ryza est accompagnée de Fi, un être énigmatique et aimable – les deux deviennent rapidement amis et une amitié intime se développe. Alors que Fi continue de croître, Ryza remarque qu’un pouvoir mystérieux sommeille en lui. Tout en explorant les ruines antiques, Fi veut pénétrer de plus en plus dans les profondeurs inconnues. Loin à l’intérieur, le groupe découvre un cristal brillant qui a évidemment une signification plus profonde pour le nouveau meilleur ami de Ryza.

Au cours de leur voyage de découverte, Ryza et Fi rencontrent Empel et Lila, que Ryza a rencontrés il y a quelques années. En fait, c’est Empel qui a initié Ryza aux arts de l’alchimie, tandis que Lila est l’une des guerrières les plus féroces du pays. Les deux vieux amis cherchent quelque chose de spécial dans les ruines. Pouvez-vous aider Ryza et Fi dans leur aventure et à la recherche de la légende perdue?

Ryza est à nouveau accompagnée dans son aventure par ses amis Puni. Ces créatures ressemblant à des taches peuvent être envoyées pour des tâches de collecte. Dans la nouvelle partie de la série, ils peuvent passer au niveau supérieur et trouver plus facilement des objets précieux et rares avec lesquels Ryza peut décorer le studio. En y adaptant les murs et le sol, des effets spéciaux peuvent être déclenchés et même la météo peut être influencée.

Premier contenu post-lancement

Koei Tecmo donne également un aperçu des développements à venir après la sortie. Le Season Pass contient 12 DLC. Les prochains DLC incluent de nouvelles tenues de natation, des recettes, la zone «Keldorah Castle», la région extrêmement difficile «Flame Sun Island» et le pack Gust Extra BGM.

Les acheteurs de l’Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy recevront le bonus d’achat anticipé dans les deux premières semaines suivant la sortie: l’ensemble de costumes d’été. Pour ceux qui veulent une économie Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout apportez l’ensemble de costumes classiques, y compris les tenues pour Ryza et ses amis de la première partie Ryza.