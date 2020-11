Les futurs téléphones Pixel ne bénéficieront pas de sauvegardes gratuites illimitées via Google Photos

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Les sauvegardes de photos Pixel via Google Photos sont actuellement gratuites pour tous les appareils Pixel.

Cependant, Google a confirmé que les futurs téléphones Pixel ne disposeraient pas de cette fonctionnalité.

Cette nouvelle fait partie de la vaste campagne visant à monétiser Google Photos, qui a commencé par une annonce hier.

Si vous possédez actuellement un téléphone Google Pixel, vous pouvez sauvegarder toutes vos photos et vidéos gratuitement sur Google Photos pour toujours (avec une qualité réduite). Cependant, à compter de l’arrivée des nouveaux appareils Pixel en 2021, les nouveaux utilisateurs n’obtiendront pas cet avantage.

Google a confirmé à Android Central que les sauvegardes de photos Pixel seront mesurées pour les nouveaux appareils en 2021. Cela signifie qu’une fois que vous aurez utilisé les 15 Go d’espace gratuit fournis avec votre compte Google, vous devrez payer pour stocker les futures photos et vidéos.

Cette nouvelle fait partie de la poussée plus large de Google pour monétiser Google Photos. Hier, la société a annoncé que sa politique de longue date d’autoriser des sauvegardes illimitées de photos et de vidéos à tous les utilisateurs prendrait fin en juin 2021. La société a révélé que les téléphones Pixel actuels seraient exemptés de cette nouvelle politique, et il était supposé que les futurs pixels le seraient comme bien. Cependant, ce n’est pas le cas il semble.

Les sauvegardes de photos pixel sont nécessaires pour les appareils actuels

Le raisonnement derrière cette nouvelle politique est assez facile à déterminer. Google fait la promotion de la façon dont sa gamme d’appareils Pixel obtient des sauvegardes illimitées gratuites sur Google Photos. Les spots télévisés, les publicités dans les magazines et les efforts de marketing Internet font tous largement connaître cet avantage. Si un propriétaire actuel de Pixel découvrait que Google supprimait cet avantage, il pourrait à juste titre poursuivre l’entreprise à ce sujet.

Cependant, ce qui est surprenant, c’est comment cela ne s’appliquera pas aux futurs téléphones Pixel. Google devra plutôt se concentrer sur d’autres aspects de l’écosystème Pixel pour attirer les utilisateurs.

Il est intéressant que Google ait pris cette décision concernant les sauvegardes de photos Pixel. Avec la société supprimant l’avantage pour tout le monde, vous penseriez qu’elle le garderait pour les propriétaires de Pixel afin d’augmenter l’attrait de ces téléphones. Cela nous semble être un stratagème marketing simple qui a encore plus de sens maintenant que les utilisateurs non-Pixel ne l’obtiendront pas. Apparemment, Google n’est pas d’accord.