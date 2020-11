Le fan art épique de James Bond imagine Henry Cavill comme 007

Henry Cavill retire certainement le look traditionnel de James Bond sans problème. Tout ce que l’affiche fait vraiment, c’est changer ses vêtements en costume sombre et donner une arme à l’homme, mais vraiment, quand il s’agit d’affiches de films de James Bond, de quoi d’autre avez-vous vraiment besoin? Si c’était l’affiche du prochain film de James Bond, elle vendrait probablement quelques billets. Et des points bonus pour le titre du film de fiction. Tandis que Dois savoir n’est peut-être pas le titre le plus créatif au monde, il donne les deux lettres O qui peuvent être utilisées pour créer 007, et on peut imaginer qu’un tel titre soit choisi simplement pour les capacités marketing.