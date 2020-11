Atalanta Bergamo contre l’Inter Milan aujourd’hui en direct à la télévision, en direct et en direct

L’Atalanta Bergame et l’Inter Milan peuvent tous deux se catapulter aux places de la Ligue des champions en Serie A avec une victoire dans le duel d’aujourd’hui. Ici, vous obtenez toutes les informations sur la façon dont vous pouvez regarder le match en direct à la télévision, en direct et en direct aujourd’hui.

L’Atalanta Bergamo accueille l’Inter Milan ce dimanche à 15 heures au stade Gewiss de Bergame.

L’arbitre Daniele Doveri est l’officiel du meilleur match.

Serie A: Atalanta contre l’Inter aujourd’hui en direct à la télévision et en direct

DAZN montre Atalanta – Inter aujourd’hui en direct et en exclusivité dans le livestream. Exactement à 15 heures, le commentateur Christoph Stadtler et l’expert Michael Hofmann vous y attendent.

Le service de streaming montre déjà un autre match de grande classe de la chambre haute italienne à 12h30: La Lazio Rome accueille la Juventus Turin et le récupéré Cristiano Ronaldo.

En plus de tous les matchs de Serie A, Primera Division, Ligue 1 et Europa League DAZN presque tous les matchs de la Ligue des Champions et de la Ligue des Nations ainsi que d’autres ligues féminines, des ligues internationales et des compétitions de coupe sont proposés.

Serie A: Atalanta contre l’Inter aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Alternativement, vous pouvez jouer Atalanta contre l’Inter en SPOX-Suivez le téléscripteur en direct. Le ticker vous fournit les informations les plus importantes sur le jeu à Bergame chaque minute.

Par ici le téléscripteur en direct Atalanta-Inter.

Serie A: le tableau de la 7e journée

Sassuolo Calcio est certainement la plus grande surprise parmi les précédentes meilleures équipes de Serie A. Emmené par Francesco Caputo et ses cinq buts, le club est actuellement à la deuxième place du tableau avec 15 points en 7 matchs, mais cela pourrait changer aujourd’hui.