Le défenseur de Crystal Palace rend son verdict sur Leeds United après hier – .

Scott Dann de Crystal Palace célèbre son deuxième but (REUTERS)

Le défenseur central de Crystal Palace, Scott Dann, a donné son point de vue sur Leeds United sur BBC Sport (17:09) après avoir joué contre l’équipe de Marcelo Bielsa samedi après-midi.

Palace a pris le meilleur sur Leeds 4-1 à Selhurst Park à Londres en Premier League.

C’était la deuxième défaite consécutive des Blancs en championnat après leur défaite contre Leicester City à Elland Road lundi soir. Leeds a également perdu ce match 4-1.

Le défenseur du palais Dann a donné son point de vue sur le match, affirmant que c’était difficile et que ses coéquipiers et lui savaient que Leeds n’abandonnerait pas.

Dann a déclaré à BBC Sport (17:09): «Ce fut un match difficile. Nous avons bien commencé et nous nous sommes mis en tête. Même à 2-1, ils n’allaient pas céder et iraient jusqu’au bout. Nous avons dû le voir et aurions probablement pu marquer quelques buts de plus, mais une bonne performance.

Besoin de faire mieux

Alors que Leeds avait l’air bien en attaque et avait également un but refusé de manière controversée, les Blancs n’étaient tout simplement pas bons défensivement.

Concéder quatre buts en un match n’est jamais un bon signe, et il faut noter que Leeds a également inscrit quatre buts contre Leicester lundi.

Il semble que le club du West Yorkshire ait des problèmes défensifs, et peut-être que Leeds était devenu meilleur dans ce département une fois que Kalvin Phillips est revenu de blessure et a pris sa place dans le milieu de terrain.

Photo de James Williamson – AMA / Getty Images

