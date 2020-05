Arn Anderson tire sur Dolph Ziggler et son insubordination dans les coulisses

Sur son dernier podcast, Arn Anderson a révélé que la superstar de la WWE Dolph Ziggler cause toujours des problèmes dans les coulisses. Dans des commentaires transcrits par Wrestling Inc., Anderson a parlé de la propension de Ziggler à être en désaccord avec la direction et, encore plus incroyable, à exprimer son opinion à ce sujet. Anderson a également parlé de Ziggler volant la Sweet Chin Music à HBK et comment il a tant d’argent qu’il pourrait envisager de quitter la WWE.

« Dolph a un set », a déclaré Anderson à propos de Ziggler sur le podcast. « Cela ne le dérange pas de dire ce qu’il pense. Même s’il a raison la plupart du temps, ce n’est pas la bonne chose à faire quand vous montez dans un gorille. La réalité est que la société veut une dévotion aveugle et Dolph avait une opinion. il y a 10 ans, c’était le fait que Dolph lançait un enfer de superkick, mais le bureau ne voulait pas qu’il utilise le superkick parce que c’était la fin de Shawn mais Shawn était à la retraite. Shawn était parti. Vous ne pouvez pas retirer les mouvements , combien de superkicks voyez-vous aujourd’hui pour l’amour de Dieu? Probablement un dans chaque match dans chaque entreprise. C’était un problème brûlant il y a des années. «

Dolph Ziggler appartient à la niche?

Pour une raison quelconque, Anderson semble admirer le comportement insoumis de Ziggler dans les coulisses, le félicitant pour s’être opposé à la direction chaque fois qu’il n’était pas d’accord. Anderson semble perplexe quant à la raison pour laquelle Ziggler n’a jamais été un gars de haut niveau, mais est-ce vraiment une surprise quand Ziggler ne sait pas correctement capituler devant la direction?

« Dolph avait une opinion et il l’exprimerait », a déclaré Anderson. « Le gars a travaillé son cul et une fois que nous sommes arrivés au gorille, peu importe s’il acceptait ce qui se passait ou quoi, il sortirait et vous donnerait 100%. Je suis un grand fan de Dolph Ziggler. Je pense qu’il est un de ces gars, vous pouvez b-h à propos de lui quand il est sur la carte et je suis sûr que beaucoup de gars, les hauts gradés et certainement le patron se lasse de traiter avec lui, mais le fait est qu’il a raison la plupart du temps. Il a été l’un de ces artistes au cours des années qui ont rendu tout le monde meilleur que ce qu’ils étaient. La question de savoir pourquoi il n’était pas l’un des meilleurs, je n’ai pas la réponse. t m’ont dérangé du tout. «

Dans une dernière démonstration de l’arrogance de Ziggler, Anderson a déclaré que, parce qu’il avait fait beaucoup d’argent au fil des ans, Ziggler pourrait croire qu’il n’avait pas besoin de la WWE et qu’il pouvait simplement partir quand il n’arrivait pas à ses fins. Dolph Ziggler prendrait-il vraiment son ballon et rentrerait-il à la maison? Anderson pense que c’est possible.

« Dolph est un homme riche qui a gagné beaucoup d’argent pendant longtemps sans être à la première place, mais j’ai eu l’impression d’être économe de Dolph », a poursuivi Anderson. « Il a fait quelques investissements, il est intelligent et un jour il va dire » Tu veux me donner plus de détails sur autre chose? Tu sais quoi, à bientôt « et il va descendre les marches, enlever ses bottes et vous n’aurez plus jamais de ses nouvelles. Et il aura accompli ce qu’il voulait dans l’entreprise et laissé à ses propres conditions. «

En fin de compte, le Tchad l’a dit

C’est un regard choquant sur l’audace de certaines personnes qui ne sont pas reconnaissantes de tout ce que la WWE leur a donné. Il n’est pas étonnant que Dolph Ziggler soit populaire auprès des fans de la WWE, qui ont souvent une attitude similaire à celle du Show Stealer.

