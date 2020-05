Revue de télévision – Creepshow Saison 1

Martin Carr passe en revue la première saison de Creepshow…

Sorti l’an dernier sur Shudder, Spectacle d’horreur est une anthologie d’horreur à l’ancienne avec une lignée légendaire. Comportant le supremo visuel FX Tom Savini et dirigé par son prodige Greg Nicotero, il raconte des histoires de terreur aux côtés de fables surnaturelles en utilisant une approche entièrement pratique. Débuts sur AMC en mai dans la perspective d’une deuxième saison, chaque épisode vise à perturber avant l’extinction des lumières.

Travailler sur des histoires de Stephen King et Joe Hill, entre autres Spectacle d’horreur est lourd d’atmosphère, dévie en possession démoniaque et se livre à une légère lycanthropie. Chaque récit est écrit de manière concise, intelligemment réalisé et absorbé sans fin sans se sentir tronqué. Des acteurs respectés, dont Giancarlo Esposito et Tobin Bell, tout en vous entraînant lentement dans le drame. En utilisant ces joueurs emblématiques Spectacle d’horreur ajoute subtilement gravitas à travers leurs associations avec Breaking Bad et l’éponyme Vu la franchise.

Les références de films incluent Esprit frappeur, Des chiens soldats et Héréditaire garder la sensation contemporaine tandis que l’approche reste old school. Narrativement, il incorpore un flash-back, un montage et des fondus entre des panneaux graphiques dans des séquences d’action en direct comme un hommage plutôt qu’une technique. Il y a un véritable amour du gore à l’ancienne, des effets de créature évidents et de l’humeur sur la ruse technique. À l’occasion, des personnages brisent le quatrième mur s’adressant à leur public, mais il s’agit plus d’un clin d’œil plutôt que d’une reconnaissance manifeste.

Semblable à bien des égards à La zone de crépuscule, Spectacle d’horreur est maintenant passé de précurseur à la concurrence contemporaine. Histoires étonnantes récemment présenté sur Apple TV, lui-même un recalibrage d’un concept des années 80 qui s’est révélé populaire. Cependant, où Spectacle d’horreur diffère de ces autres spectacles d’anthologie est sa décision de laisser assez bien seul. Il était intentionnellement ironique avec un contenu de film B poli à l’époque et cette refonte est glorieusement fidèle à cet héritage.

Cela ressemble à un véritable projet de passion des vétérans de Visual FX qui a non seulement suscité des éloges, mais a également été éclairé par une autre saison. Savini a été dans tout depuis Aube des morts à Dusk Til Dawn, tandis que Nicotero a récemment largement contribué au Watchmen. Un fait qui transparaît à l’écran car les effets lo-fi, l’esthétique soigneusement réfléchie et les scénarios simplistes démentent la richesse de l’expérience impliquée.

Spectacle d’horreur cherche à effrayer, parvient à déstabiliser et le fait en se concentrant sur le caractère, en construisant la plausibilité et en se concentrant sur la mise en place. Un exploit qui est non seulement réussi mais qui se répète épisode après épisode avec beaucoup de succès. Les grands contes, les fables de feu de camp et les histoires de terreur contemporaine peuvent être démodés, mais rien ne les bat bien fait. Quelque chose que ces showrunners savent non seulement mais exploitent à dessein pour un effet de refroidissement de la colonne vertébrale tout au long.

À une époque où les mâts de tente Disney utilisent des volumes virtuels et ramènent des icônes d’écran mortes Spectacle d’horreur fait un changement rafraîchissant. La terreur tangible, la peur de la vieille école et les effets à huis clos signifient que la mauvaise histoire n’a nulle part où se cacher. Il n’y a pas de budget pour se cacher derrière des actes finaux trop élaborés pour vous distraire des trous de l’intrigue flagrants. Ici, le caractère, la performance et l’histoire sont tout et l’horreur revient à la maison.

