C’est officiel ! Army of the Dead 2 en préparation par Zack Snyder et Netflix

Zack Snyder et Netflix travaillent sur Army of the Dead 2, une suite à l’épopée d’action zombie de Snyder. La suite très attendue du réalisateur après son passage dans le DCEU, Army of the Dead suivait un groupe de mercenaires hétéroclites dans le désert du Nevada, dirigé par le Scott Ward de Dave Bautista. Chargé de voler des centaines de millions de dollars dans un coffre-fort situé sous un casino, le groupe se fraye un chemin à travers des hordes de zombies, la plupart d’entre eux mourant au passage. Le film de Snyder est rempli d’Easter Eggs, posant les bases d’une vaste mythologie qui ne demande qu’à être explorée.

Outre les extraterrestres aperçus au début de Army of the Dead, on a pu voir dans le film des zombies alpha et des zombies robots. La fin du film a certainement fait allusion au potentiel de franchise de l’Armée des morts. La fille de Scott Ward, Kate (Ella Purnell), est l’une des deux, voire trois, personnes à avoir survécu à Las Vegas. Le Vanderohe d’Omari Hardwick a également survécu à l’explosion nucléaire grâce au fait qu’il était pris dans le coffre-fort situé sous le casino. Dans un rebondissement de dernière minute, il est révélé que Vanderohe a également été mordu par l’un des zombies alors qu’il est coincé dans un avion pour Mexico.

The Hollywood Reporter rapporte que Zach Snyder a signé un accord global avec Netflix. Cela comprendra le développement de Army of the Dead 2, que le réalisateur terminera après son autre projet avec le streamer, Rebel Moon. Aucun autre détail n’est connu pour l’instant.

Un succès annoncé

Netflix a récemment révélé que Army of the Dead a été regardé par 75 millions de foyers au cours de ses 28 premiers jours sur le streamer, se hissant ainsi dans le top 10 des films les plus regardés de tous les temps. Il occupe actuellement la huitième place du classement, à égalité avec Project Power. Cela faisait des années que Snyder était en train de développer Army of the Dead, et le réalisateur était un atout majeur pour Netflix après sa relation tumultueuse avec Warner Bros. ces dernières années. Dès le départ, il était clair que le diffuseur voyait dans ce film un potentiel de franchise et les chiffres d’audience de Army of the Dead indiquent qu’il avait raison.

Bien qu’aucun détail n’ait été donné sur l’intrigue de la suite, il y a certainement plusieurs façons dont elle pourrait se dérouler. Avec Vanderohe en route pour Mexico, il est clair que la peste zombie va se répandre dans ce pays. Snyder a également laissé entendre que le Dieter de Matthias Schweighöfer a survécu aux événements de l’Armée des morts, ce qui rend possible son apparition. La question de savoir comment la Kate Ward de Purnell sera impliquée est également ouverte, mais ces trois visages feront probablement une apparition à un titre ou à un autre. Sans date de sortie fixée, Army of the Dead 2 reste un projet mystérieux, dont Snyder connaît probablement les secrets, même si le reste du monde ne les connaît pas.