Jean-Yves Lafesse : l’humoriste français est décédé à 64 ans

La famille de l’humoriste français vient d’annoncer la nouvelle à l’AFP. Jean-Yves Lafesse, roi des canulars et caméras cachées en tout genre est décédé à l’âge de 64 ans ce vendredi 23 juillet 2021.

Célèbre humoriste français, Jean-Yves Lafesse, de son vrai nom Jean-Yves Lambert, est né en 1957 à Pontivy dans le Morbihan. Pourtant, il s’est cherché avant de trouver sa voie. A 17 ans, il parcourt le monde et ne revient en France qu’en 1978, alors âgé de 21 ans. C’es là qu’il entame des études dans le domaine cinématographique pour ensuite commencer comme animateur radio en 81, à 24 ans. Mais c’est en 1984 qu’il se fait remarquer par Europe 1 et Canal+ alors qu’il fait ses canulars téléphonqiues sur Radio Nova.

Canular de Lafesse : le halal - Nova

Lire cette vidéo sur YouTube

Ensuite tout s’enchaine et ses auditeurs deviennent de plus en plus nombreux, puis il se fait connaître à la télévision grâce aux caméras cachées. Il obtient sa propre émission sur France 2 intitulée La fesse cachée de l’info. Bref, tout le monde connaissait Jean-Yves Lafesse bien que l’humoriste s’était retiré depuis quelques temps.

En effet, Jean-Yves Lafesse avait reçu un diagnostic de la maladie de charcot, il y a environ 1 an. Cette maladie également appelée sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neurodégénérative entrainant une paralysie progressive. Il est estimé à 3 à 5 ans le pronostic vital d’une personne atteinte par la maladie de Charcot. Pour l’heure nous ne savons pas avec certitude si Jean-Yves Lafesse est décédé de cette maladie ou non, mais sa famille a indiqué que :

«Son état s’était brutalement dégradé dans les dernières 24 heures»

Quoi qu’il en soit, Jean-Yves Lafesse va laisser un énorme vide sur la scène humoristique française. Mais, nous nous souviendrons toujours de lui avec le sourire, grâce aux nombreux canulars et caméras cachées qui nous ont tant amusés.