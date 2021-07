Le Grand Quiz sur TF1 : que nous réserve Hélène Mannarino pour cette soirée spéciale permis de conduire ?

Pour terminer cette semaine en beauté, quoi de mieux qu’un bon moment de détente devant la télévision. Et c’est justement ce qui vous attend ce soir à partir de 21H05 sur TF1, car la chaine lance son nouveau divertissement familial de l’été intitulé « Le Grand Quiz » spécial permis de conduire. Le public et les téléspectateurs auront ainsi droit à plusieurs questions pour tester leurs connaissances sur le sujet tout en s’amusant. Présentée et animée par la journaliste Hélène Mannarino, l’émission accueillera 150 participants aux côtés de quelques célébrités. Nous avons donc décidé de faire un petit tour d’horizon sur tout ce qu’il faut savoir sur ce show.

« Le Grand Quiz », qui seront les invités ?

Pour ce nouveau divertissement de l’été, TF1 a décidé de faire les choses en grand puisque 150 candidats vont pouvoir tester leurs connaissances dans « Le Grand Quiz » spécial permis de conduire. Mais, même si le but est de gagner, le plus important, c’est d’abord de s’amuser et Hélène Mannarino est justement là pour s’en assurer. Les participants seront accueillis sur un plateau nouvelle génération et répartis en trois catégories d’âge. Quant à nos invités de marque, ils seront également répartis entre les trois catégories et auront la lourde responsabilité de représenter chacun des groupes.

Au cours de cette grande soirée, ils auront 4 manches de 10 questions durant lesquelles, certaines questions seront illustrées ou corrigées par des photos ou des extraits vidéos humoristiques pour apprendre tout en s’amusant.

En ce qui concerne la répartition des stars et des participants, les organisateurs ont fait les choses comme ceci :

Les 18 – 34 ans : représentés par Amandine Petit ( Miss France 2021) et Gwendal Marimoutou (chanteur et comédien)

Miss France 2021) et (chanteur et comédien) Les 35 – 49 ans : représentés par Julie Ferrier (humoriste et comédienne) et Yoann Riou (journaliste sportif)

(humoriste et comédienne) et (journaliste sportif) Les 50 ans et plus : représentés par les comédiens Chantal Ladesou et François Berléand

Ayant été conçue pour être un divertissement ludique et convivial, en tant que journaliste, Hélène Mannarino a également prévu de nous parler de quelques anecdotes amusantes sur les guests de son émission. Pour mettre de l’ambiance, elle nous parlera par exemple, de François Berléand et de sa façon de conduire ainsi que de son premier accrochage ou encore de la raison pour laquelle Yoann Riou n’a pas passé son permis. Voilà donc le genre de divertissement qui nous attend ce soir sur TF1.

Une grande première pour Hélène Mannarino

Eh oui, cet été sera une grande première ou plutôt une double grande première pour Hélène Mannarino. En effet, la journaliste de 31 tout droit venue de C8 et LCI aura la lourde tâche de présenter et animer « Le Grand Quiz » en prime time sur TF1. Et pour elle, c’est un rêve d’enfant devenu réalité. Ayant débuté comme stagiaire standardiste pour RTL Radio, après ses études, elle a ensuite décroché un poste sur Canal+ dans l’équipe du « Grand journal ». Trois ans plus tard, Hélène devient chroniqueuse dans « Le Lab. Ô » pour France Ô où elle se fait très vite remarquer par Ara Aprikian.

C’est à ce moment-là qu’elle rejoint D8 (devenue C8) et devient un membre de l’équipe du « Grand 8 » puis de « Il en pense quoi Camille ? », avec Camille Combal. Et c’est en 2017 qu’elle débute sa nouvelle carrière au sein du groupe TF1, en décrochant une chronique quotidienne sur LCI, puis un an après, « Appels d’urgence » sur TFX et certains JT de LCI. En même temps, elle tente également sa chance de percer sur Europe 1 dans une émission matinale. Finalement, la plus grosse opportunité de sa carrière lui a été proposée récemment et évidemment elle a accepté de présenter ce nouveau divertissement de TF1.

Le Grand Quiz, Vendredi 21:05 TF1

Voilà donc ce qu’il faut savoir sur « Le Grand Quiz ». Si vous voulez tester également vos connaissances sur le Code de la route et les permis de conduire ou que vous voulez juste terminer votre soirée devant la télévision, rendez-vois ce soir à 21H05 sur TF1.