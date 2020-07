Apple News: iOS 13.6 maintenant disponible, les réclamations de Batterygate maintenant ouvertes

Cette semaine dans Apple News, la société Cupertino a publié des mises à jour notables pour l’iPhone, le Mac, l’Apple Watch et l’Apple TV. La plupart des fonctionnalités de ces nouvelles mises à jour matérielles ont été annoncées lors de la WWDC le mois dernier, y compris les clés de voiture, Apple News et News Plus, et bien plus encore.

Si vous avez été touché par le scandale timide d’Apple Batterygate en 2017, vous pouvez maintenant déposer une réclamation et potentiellement vous payer 25 $ pour vos problèmes. Nous avons également entendu des rumeurs sur la batterie de la prochaine série d’iPhone 12, vu un brevet sur la façon dont les utilisateurs pourraient contrôler les lunettes Apple et creusé une rumeur selon laquelle Softbank pourrait vendre Arm Holdings.

Consultez le résumé des actualités Apple ci-dessous pour connaître les dernières nouveautés.

Les meilleures actualités Apple de la semaine dernière:

iOS 13.6 est maintenant disponible, apporte la fonctionnalité Car Key, le contenu audio Apple News Plus et plus encore: Mercredi, Apple a publié iOS et iPadOS 13.6 sur les iPhones éligibles. La mise à jour apporte la nouvelle fonctionnalité Car Key d’Apple (annoncée lors de la WWDC 2020), une bascule pour personnaliser les téléchargements de mises à jour logicielles, une nouvelle section Symptômes dans l’application Santé et une tonne de fonctionnalités Apple News et Apple News Plus.

Apple TV Plus obtient un nouveau film de football appelé Palmer, avec Justin Timberlake. Aucune date de sortie n’a été annoncée. date limite rapporte que Idris Elba produira des séries et des films pour le service d’Apple via sa société de production Green Door Pictures. Aucun détail sur la série n’a été rapporté à ce jour. La bande-annonce de Ted Lasso est maintenant disponible: Apple a sorti la première bande-annonce de Ted Lasso, un film de comédie sportive produit et réalisé par Jason Sudeikis, qui sortira sur le service le 14 août.

