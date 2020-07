La mission chinoise sur Mars se déploie sur la rampe de lancement (photo, vidéo)

La première mission martienne entièrement chinoise de la Chine, Tianwen-1 , déployé sur sa rampe de lancement au Wenchang Space Launch Center dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine, aujourd’hui (17 juillet).

UNE Longue mars-5 La fusée lancera Tianwen-1 fin juillet ou début août, selon la China National Space Administration. La spéculation veut que le décollage soit prévu pour le 23 juillet, l’ouverture de la fenêtre de lancement.

Vendredi matin, il a fallu environ deux heures pour transporter verticalement le Long March-5 et sa précieuse charge utile jusqu’à la zone de lancement du centre, la compagnie d’État chinoise. L’agence de presse Xinhua a rapporté . L’équipe de lancement effectuera les derniers tests sur la fusée avant le décollage.

Le Long March-5 a une poignée de lancements expérimentaux à son actif, mais le décollage de Tianwen-1 marquera les débuts opérationnels de la fusée, a ajouté l’article de Xinhua. La fusée devrait envoyer Tianwen-1 sur une orbite de transfert Terre-Mars, une autre première pour le Long March-5.

Tianwen-1 est ambitieux, visant à compléter l’orbite, l’atterrissage et l’errance tout en une mission, et à obtenir des données d’exploration scientifique sur la planète rouge.

« Tester tous les éléments techniques de la fusée, le Mars Le rover et la zone de lancement ont été achevés jusqu’à présent « , a déclaré Li Benqi, membre du commandement de la mission de lancement Long March-5, à la télévision centrale de Chine (CCTV). » Alors que la fusée est dans la zone de lancement, nos préparatifs sont axés sur le remplissage carburant dans la fusée et assurer un bon état final de la fusée et du rover. Ensuite, nous entrerons dans les procédures de lancement. «

Ge Xiaochun, ingénieur en chef à la China National Space Administration, a déclaré à CCTV: « La sonde Mars est la première étape du projet d’exploration planétaire de la Chine. La prochaine mission de lancement a été hautement reconnue et soutenue par la communauté internationale. »

Ge a déclaré que « le transport vertical de la fusée vers la zone de lancement a montré que nous avions bien préparé la mission de lancement. Nous nous en tiendrons à une attitude de travail stricte et prudente dans les prochains jours ».

Long Lehao, expert en fusées porteuses à la China Academy of Launch Vehicle Technology, a déclaré à CCTV: « La fusée transportera simultanément l’orbiteur, l’atterrisseur et le rover de Mars dans l’espace. Une mission de lancement aussi complète pour l’exploration de Mars sera également la première au monde. , nous avons donc hâte d’y être. «

Vous pouvez regarder le déploiement dans cette vidéo CGTN.

Schéma du rover chinois Tianwen-1 Mars. (Crédit d’image: James Head)

Un nouveau papier Nature Astronomy, « Première mission de la Chine sur Mars « , présente les détails de Tianwen-1, notamment:

La sonde Tianwen-1 a une masse (carburant compris) d’environ 5 tonnes.

L’orbiteur fournira une liaison de communication relais au rover, tout en effectuant ses propres observations scientifiques pendant une année martienne. L’orbite pendant la phase d’observation scientifique est une orbite elliptique polaire mesurant 165 milles sur 746 milles (265 sur 12 000 kilomètres).

Tianwen-1 devrait atteindre Mars vers février 2021 et la phase d’observation scientifique commencera en avril 2021.

L’atterrisseur / rover effectuera un atterrissage en douceur sur la surface martienne deux à trois mois après l’arrivée du vaisseau spatial, avec un site d’atterrissage candidat à Utopia Planitia. Ceci est la région martienne où la NASA Viking 2 lander atterri le 3 septembre 1976.

Schéma de l’orbiteur chinois Tianwen-1 Mars. (Crédit d’image: James Head)

13 instruments scientifiques

Les environ 530 livres. (240 kilogrammes) rover à énergie solaire est près de deux fois la masse de la Chine Rovers lunaires Yutu et devrait fonctionner pendant environ 90 jours martiens. (Un jour martien, ou sol, dure environ 40 minutes de plus qu’un jour terrestre.)

Il y a 13 charges utiles scientifiques dans la mission Tianwen-1 au total.

Les sept instruments à bord de l’orbiteur sont deux caméras, le radar d’exploration souterraine en orbite de Mars, le spectromètre de minéralogie de Mars, le magnétomètre de Mars, l’analyseur de particules et d’ions de Mars et l’analyseur de particules énergétiques de Mars.

Les six instruments installés sur le mobile sont la caméra multispectrale, la caméra de terrain, le radar d’exploration souterraine Mars-Rover, le détecteur de composition de surface de Mars, le détecteur de champ magnétique de Mars et le moniteur de météorologie de Mars.

Mission globale

Selon les auteurs du nouvel article, « Tianwen-1 va orbiter, atterrir et libérer un rover dès le premier essai, et coordonner les observations avec un orbiteur. Aucune mission planétaire n’a jamais été mise en œuvre de cette manière. Si elle réussit, elle signifierait une percée technique majeure. Scientifiquement, Tianwen-1 est la mission la plus complète pour étudier la morphologie martienne, la géologie, la minéralogie, l’environnement spatial et la distribution du sol et de la glace d’eau. «

La Chine a développé une sonde Mars avant Tianwen-1, un orbiteur appelé Yinghuo-1 qui a été lancé avec la mission russe Phobos-Grunt en novembre 2011. Phobos-Grunt a subi un échec de déjeuner et n’a jamais réussi à sortir de l’orbite terrestre.

Leonard David est l’auteur de « Moon Rush: The New Space Race », qui a été publié par National Geographic en mai 2019. Écrivain de longue date pour Space.com, David fait des reportages sur l’industrie spatiale depuis plus de cinq décennies. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook. Cette version de l’histoire publiée sur Space.com.