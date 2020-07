Showbiz : Drake-« Popstar » un single très sucré

« I’m a pop star, but this shit ain’t bubblegum / You would probably think my manager is Scooter Braun. »

C’est ce que Drake rappe à la minute un de son nouveau single « Popstar », une nouvelle collab aérée et enjouée avec DJ Khaled qui est sortie ce vendredi (17 juillet). Ce n’était qu’une des nombreuses références aux pop stars d’aujourd’hui – « Look, Ariana, Selena, my Visa / It can take as many charges as it needs to » et « Shit don’t even usually get this big without a Bieber face » – ainsi qu’une des deux chansons que le duo a publiées simultanément.

De l’autodérision et beaucoup de punchline

Le flow plus mélodieux, permet à Drake d’accéder à un registre vocal beaucoup plus élevé que ce qu’il a montré dernièrement.

C’est un morceau d’évasion qui trouve la pop star qui énumère toutes les choses que vous et lui pourriez faire ensemble lors d’une escapade en Méditerranée. « Come with me, leave all of your things, yeah / We can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah, » he sings. « Come with me, fly you out to Greece / Full speed, survoler Paris. »

Un single très frivole

Tous deux comprennent ce que Khaled a appelé « THE 2 KEYS » et « THE 2 ANTHEMS » tout en assurant la promotion des chansons sur Instagram. Et tous deux arrivent au moment même où nous entrons dans la période estivale, où il est très agréable de parler de célébrité et de rêveries sur des lieux exotiques.

Khaled a également partagé d’autres compagnons visuels faits maison pour chaque morceau sur sa page Instagram. Pour « Popstar », il est à l’arrière d’une voiture de luxe lors d’une virée nocturne, tandis que « Greece » le trouve en train de faire la fête dans une piscine avec sa femme.

Ils doivent tous deux figurer sur le nouvel album de Khaled, Khaled Khaled, à un moment donné dans un avenir peut-être proche.