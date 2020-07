Sondage: avez-vous acheté Ghost of Tsushima?

Cela a été quelques mois occupés pour Sony et PlayStation. Non seulement on nous a montré la PlayStation 5 en action, mais nous avons eu la chance de jouer deux exclusivités PlayStation 4: The Last of Us: Part II et Ghost of Tsushima. Ce dernier vient de sortir sur la console actuelle de Sony, et comme toujours, nous sommes ici pour vous demander si vous vous êtes acheté une copie.

Nous avons donné au titre du monde ouvert un score «Excellent» de 9/10 dans notre Chronique de Ghost of Tsushima PS4, faisant l’éloge de son magnifique monde ouvert, de ses combats fantastiques et de son histoire dramatique. Inutile de dire que nous avons adoré, ce qui a fait écrire notre énorme Guide du fantôme de Tsushima beaucoup plus facile.

Mais encore une fois, l’avez-vous acheté? Faites-le nous savoir dans notre sondage, puis parlez-nous des aventures inspirées des samouraïs que vous espérez avoir dans la section commentaires ci-dessous.