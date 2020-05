Aperçu de la paternité SWAMP THING dans NEW ROOTS # 6

Rencontrez Flora, la fille de Swamp Thing, en avant-première du 31 mai Swamp Thing: New Roots # 6, la collecte d’histoires de la Swamp Thing Giant anthologies.

Swamp Thing: New Roots # 6

Écrivain: Mark Russell

Artistes: Marco Santucci, John Kalisz et Dave Sharpe

«Les graines de la destruction»

Swamp Thing a déjoué le plan de Sunderland de créer des cultures sensibles et autocueillantes, mais maintenant Sunderland vise encore plus haut. Cela pourrait signifier la fin du monde tel que nous le connaissons … et le début d’un tout nouveau.