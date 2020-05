Superhero Bits: les enfants hospitalisés après avoir essayé d’être comme Spider-Man, les nouvelles images de Wonder Woman 1984 et plus encore

Qu’est-ce que Dafne Keen à faire Hugh Jackman qui lui a donné envie de la jeter Logan? Comment trois enfants en Bolivie ont-ils essayé de ressembler Homme araignée et a fini par être hospitalisé? Y en aura-t-il beaucoup plus Jim Gordon dans Zack Snyder Ligue de justice? Lequel X Men étaient censés faire leur apparition Les nouveaux mutants? Comment David Ayer«S Suicide Squad jouer dans Ligue de justice? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Entrez dans les coulisses de la récente DC’s Legends of Tomorrow épisode où ils se perdent dans des émissions de télévision.

Hugh Jackman dit Dafne Keen a été jeté comme Laura dans Logan en partie à cause de combien elle l’a frappé fort.

La CW a publié un lot de nouvelles Stargirl affiches de personnages mettant en vedette le casting de l’émission de DC Universe.

James Gunn récemment confirmé ce compositeur britannique John Murphy va faire The Suicide Squad But.

Voici une promo pour le deuxième épisode de la septième et dernière saison de Marvel Agents du SHIELD sur ABC.

Batwoman étoile Ruby Rose a publié une vidéo Instagram faisant suite à son départ de la série télévisée CW.





Univers DC et HBO Max a publié deux nouvelles affiches teasr pour la deuxième saison à venir Patrouille du destin.

Trois garçons en Bolivie ont été délibérément mordus par une araignée veuve noire dans le but d’obtenir Homme araignée superpuissances.

