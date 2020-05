Trucs et astuces pour un sommeil réparateur

– Publicité –



Avez-vous toujours tourné et tourné pendant des heures avant de vous endormir? Faire quelques ajustements pourrait aider. Voici quelques conseils pour améliorer la qualité de votre sommeil.

1. Créez un environnement de sommeil relaxant

Votre chambre devrait avoir juste l’environnement parfait pour favoriser le sommeil. La première étape pour créer une atmosphère reposante dans votre chambre consiste à vous débarrasser de l’encombrement et à le garder propre et organisé à tout moment. Votre esprit devrait automatiquement passer en mode veille lorsque vous posez le pied dans la chambre. Cela dit, il serait conseillé d’utiliser la chambre uniquement pour le sexe et le sommeil seul. Toute autre affaire doit être effectuée ailleurs. Essayez d’investir dans des rideaux occultants, des gradateurs de lumière et une machine à son pour aider à créer l’environnement idéal pour dormir.

2. Investissez dans un matelas confortable et de bonne qualité

Votre matelas a un impact direct sur votre qualité de sommeil. Un bon matelas doit non seulement être confortable, mais aussi soutenir votre poids corporel et votre structure. Un matelas trop mou entraînera des positions de sommeil difficiles, tandis qu’un matelas ferme pourrait donner l’impression que vous dormez sur un rocher. Cela dit, il serait conseillé d’acheter le bon matelas. Jetez un œil à ces avis sur Sleep Number. Assurez-vous de tester et d’essayer plusieurs lits avant d’en choisir un. Pensez à acheter un matelas dans des magasins qui permettent les retours, ou même dans des hôtels haut de gamme après les avoir essayés en premier.

3. Un bon oreiller est un plus

Un oreiller confortable serait un ajout bienvenu à votre lit et pourrait également vous aider à mieux dormir. Vous devez cependant investir dans un oreiller qui correspond à vos préférences et besoins. Certaines personnes préfèrent des oreillers fermes tandis que d’autres préfèrent des oreillers moelleux. Il serait cependant conseillé de vérifier l’intérieur du coussin pour éviter les réactions allergiques. Parlez à votre médecin si vous êtes allergique à divers matériaux pour voir quelle option vous convient le mieux.

4. Ayez une routine au coucher

Prenez l’habitude de vous engager dans des activités spécifiques environ une heure avant le coucher. S’engager dans des activités apaisantes, comme lire un livre, boire du lait de promenade, prendre une douche chaude et même éteindre tous les appareils électroniques, contribuera grandement à promouvoir un sommeil de bonne qualité. Les exercices de yoga et de respiration profonde peuvent également être utiles si vous essayez de détendre votre corps et votre esprit.

5. Faites attention à votre position de sommeil préférée

Votre position de sommeil pourrait également être la raison pour laquelle vous ne dormez pas assez. Les personnes qui préfèrent dormir sur le dos en sont un excellent exemple. Les dormeurs arrières sont les plus exposés au risque d’apnée du sommeil. En effet, leur langue glisse vers l’arrière pendant leur sommeil, ce qui rend difficile de bien respirer. S’entraîner à dormir dans une position différente, ainsi qu’une thérapie positionnelle, pourraient aider à éviter que cela ne se produise. Parlez à votre médecin pour obtenir des conseils sur la meilleure position de sommeil si vous êtes enceinte.

