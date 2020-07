Android 11 Beta 2 contient des contrôles multimédias améliorés

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Les commandes multimédias d’Android 11 Beta 2 sont plus belles et offrent plus d’informations en un coup d’œil.

Ils sont également activés par défaut au lieu de se cacher dans un menu développeur.

L’arrivée d’Android 11 Beta 2 n’est pas seulement une bonne nouvelle si vous êtes prêt à expérimenter – c’est aussi un grand pas en avant si vous écoutez de la musique et des podcasts sur votre téléphone.

La nouvelle version destinée aux développeurs comprend des contrôles multimédias repensés qui sont à la fois plus beaux et offrent plus de fonctionnalités. Alors que la première version bêta d’Android 11 ne comprenait qu’un petit ensemble de commandes sur le premier glissement de l’ombre de notification, la seconde inclut un lecteur beaucoup plus large qui affiche les détails de l’artiste, la pochette de l’album et la destination audio. La première version bêta a placé les commandes multimédias dans un endroit gênant à gauche, tandis que la version bêta 2 étend les commandes et les place sous les paramètres rapides.

Si vous glissez à nouveau vers le bas pour afficher davantage de commandes de votre téléphone, vous verrez un lecteur légèrement développé avec plus de détails sur la piste, la chronologie de la piste et un bouton « J’aime ». Les contrôles multimédias sont désormais en dessous des paramètres rapides au lieu d’être au-dessus d’eux.

Prochain: Android 11 pratique: devez-vous l’installer?