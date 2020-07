Rafa Mora tente de botter le squat depuis l’appartement de Mónica Hoyos à ‘Sálvame’

Le moment que connaît la célèbre collaboratrice de télévision Mónica Hoyos est compliqué Et le fait est que la locataire qui a loué une de ses maisons refuse de quitter l’appartement dans lequel elle réside ou de payer tout l’argent qu’elle doit à celui qui a participé à « Big Brother VIP » à Telecinco. Elle-même l’a raconté il y a quelques jours à la première personne du programme «Socialité» avec María Patiño en charge, où elle a expliqué que la femme lui doit environ 10 000 euros car il n’a pas payé depuis novembre les 750 euros correspondant à la location du bien.

Monica Hoyos et Rafa Mora

Le chiffre est sans aucun doute très élevé, mais le principal problème est que la femme a refusé de quitter l’appartement., même après que Hoyos ait promis de ne rien lui facturer s’il quittait les lieux. Dans des déclarations à Europa Press que «Save me» a publié ce mercredi 8 juillet, Hoyos a expliqué que « Je lui ai proposé de partir et je ne le ferai pas payer, mais ni dans les cas (…) il ne répond pas aux fax ni aux appels » et il s’est plaint de la faible protection de la loi par les propriétaires dans ce type de cas. En outre, elle a averti les journalistes avec lesquels elle s’est entretenue que s’ils se trouvaient dans une situation similaire, ils devraient agir rapidement, pas comme elle l’a fait. « Il y a des gens qui sauvent toute leur vie (…) et que dans des moments comme celui-ci, ils sont un peu dans les limbes, sans protection d’aucune sorte « , a déclaré la jeune fille.

Aussi, ‘Save me’ voulait tendre la main à Hoyos et pour cette raison, il a décidé d’envoyer un de ses collaborateurs vedettes à la propriété afin qu’il soit en charge de chasser le squat. Rafa Mora, une amie proche de Mónica Hoyos, a été choisie par la direction du magazine pour tenter de faire sortir la femme de l’appartement; Quelque chose qui semble sans aucun doute une tâche impossible et c’est que, comme María Patiño l’a expliqué en direct, il est impossible de faire une médiation sur le sujet car l’un de ses reporters est déjà venu à l’appartement et l’a vérifié à la première personne. Le squatter présumé a choisi de ne pas apparaître à la télévision mais il a expliqué à l’équipe de la Socialité qu’il était en charge de tous les paiements et a averti qu’il n’allait pas quitter cette maison devant un juge.

Comment le squatter va-t-il réagir?

Évidemment, le processus juridique que Hoyos a maintenant ouvert peut prendre moins de temps, de sorte que le squat pourrait être à cet endroit beaucoup plus longtemps. Ce qui est clair, c’est que Rafa Mora peut trouver une place en mauvais état et que les résidents de l’appartement affirment que l’appartement dans lequel il réside est en désordre, sale et toujours dans le noir. Rafa Mora pourra-t-elle expulser la femme du sol? Comment allez-vous réagir lorsque vous verrez qu’une connexion en direct est établie depuis la maison? Le commentateur a accepté le défi non sans avoir d’abord remarqué qu’il est très difficile de le surmonter avec succès.