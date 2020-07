Audi – RS7 Sportback Super Sedan : des nouvelles photos

Audi a annoncé qu’elle lancerait la nouvelle RS7 Sportback en Inde le 16 juillet. Les réservations pour la voiture sont déjà en cours pour un montant de Rs 10 lakh, et étant une importation complète, elle devrait coûter plus de Rs 1,8 crores.

Audi a ouvert les réservations pour la nouvelle RS7 Sportback en Inde il y a seulement deux semaines et maintenant le constructeur automobile allemand a annoncé qu’il lancerait la super berline sur notre marché le 16 juillet 2020. Après avoir retiré la plupart de leurs voitures des étagères en raison de BS6 normes, Audi n’avait que trois voitures en vente en Inde – la BS6 A6, l’A8L et la Q8. Toutes leurs autres voitures seront ramenées avec un lifting ou un changement de génération. L’Audi RS7 Sportback va sûrement pimenter la gamme jusqu’à ce que plus de voitures arrivent plus tard dans l’année.

Audi lancera le nouveau RS7 Sportback en Inde le 16 juillet.

Une A7 Bodybuildé

L’Audi RS7 est essentiellement un A7 sous stéroïdes. Et mon garçon, ça va! Le plus gros tirage de la RS7 en dehors de ses performances maniaques serait son apparence. La RS7 a une silhouette époustouflante et les détails de la voiture sont tout simplement stupéfiants. Le visage est extrêmement sportif avec d’énormes prises d’air triangulaires et un traitement noirci pour la calandre, le séparateur avant et les prises d’air. Dans la mode Audi typique, le profil latéral est plutôt simple mais la roue de 21 pouces se démarque vraiment. La danse des phares à LED et des feux arrière lorsque vous verrouillez ou déverrouillez la voiture est également vraiment cool à regarder. À l’arrière, le pare-chocs sportif avec deux embouts d’échappement a également fière allure.

L’Audi RS7 devrait coûter environ Rs 1,8 crores en Inde.

Un couple camionnesque

Sous le capot, l’Audi RS7 est propulsée par un moteur essence V8 biturbo de 4,0 litres produisant 600 ch et 800 Nm de couple maximal. Le moteur est également couplé à un système hybride doux de 48 V pour augmenter le couple. La RS7 peut sprinter de 0 à 100 km / h en seulement 3,6 secondes et elle passera à une vitesse de pointe limitée électroniquement à 250 km / h. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports et la puissance est envoyée aux quatre roues via le système de traction intégrale Quattro d’Audi. Cependant, contrairement à la BMW M8 ou à la Mercedes-AMG GT 63 Coupé 4 portes, la RS7 n’a pas de système AWD commutable.

Intérieur de l’Audi RS7 2020.

À l’intérieur, la disposition du tableau de bord est très familière avec d’autres Audis plus récents comme l’A6, l’A8 et le Q8. Le tableau de bord est dominé par la console centrale double écran de la double Audi. Cependant, étant une voiture RS, les écrans de la console centrale et le tableau de bord du cockpit virtuel utilisent une interface utilisateur spécifique à RS. Le RS7 obtient également des sièges sport RS avec un renforcement latéral adéquat et beaucoup de garnitures en Alcantara. En ce qui concerne les autres équipements, il est rempli de tous les goodies que vous pourriez souhaiter.

La RS7 bénéficie également d’une suspension adaptative spécifique à l’Audi RS qui vous permet d’adoucir ou de rigidifier la suspension en fonction de vos circonstances de conduite. Il peut également élever ou abaisser la voiture, une caractéristique qui serait très pratique en Inde compte tenu de nos disjoncteurs mal construits. Cela fait un certain temps que nous avions une voiture RS en Inde et c’est très agréable de voir comment Audi réorganise vraiment toute sa gamme en Inde. Audi avait ouvert les réservations pour la RS7 Sportback pour un montant de Rs 10 lakh. Ceci étant une importation complète, il devrait coûter plus de Rs 1,8 crore (ex-showroom) et les livraisons devraient commencer en août. La RS7 Sportback rivalise avec les modèles Mercedes-AMG E63 S et BMW M5 Competition sur notre marché.